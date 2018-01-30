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На сколько выросли зарплаты в Украине: Розенко озвучил цифры

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В течение 2017 года зарплаты в Украине росли значительно быстрее, чем цены.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Розенко со ссылкой на данные Госкомстата сообщил, что за 2017 год рост зарплат в Украине составил от 29% до 32%.

"Таким образом, реальная заработная плата уже за вычетом инфляции выросла на 18-19%. То есть, темпы роста минимальной зарплаты были значительно выше, чем темпы инфляции", - заявил вице-премьер.

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По его мнению, именно этот показатель является наиболее красноречиво отображает позитивные изменения в Украине.

Розенко также выразил убеждение, что повышение минимальных зарплат и пенсий не является фактором ускорения инфляции.

Как сообщал "Обозреватель", средняя зарплата в Украине в декабре побила рекорд года и составила 8777 грн (чистыми 7153,26 грн).

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Темы
Зарплаты в УкраинеПовышение зарплат и пенсий
Персона
Павел Розенко
Место
Украина
Объект
Кабинет министров Украины
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