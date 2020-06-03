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3 июня • обновлено в 22:06
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На кону $5 млрд: в МВФ определили дату рассмотрения новой программы для Украины

  • 9 июня совет директоров МВФ рассмотрит новую программу финансирования stand-by для Украины

  • Это 18-месячная программа объемом 5 миллиардов долларов

  • Средства будут потрачены на борьбу с последствиями COVID-19

  • Первый транш поступит сразу же после одобрения программы советом директоров

1.9т
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Международный валютный фонд планирует рассмотреть новую программу финансирования stand-by для Украины.

Заседание совета директоров, на котором будет рассмотрен этот вопрос запланировано на 9 июня, передает Интерфакс. Это новая 18-месячная программа объемом SDR 3,6 млрд, что эквивалентно 5 млрд долларов. Средства будут направлены на помощь Украине в борьбе с последствиями COVID-19.

В МВФ определили дату рассмотрения новой программы для Украины

В МВФ определили дату рассмотрения новой программы для Украины

imf.org

"Новый SBA направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия шока COVID-19, одновременно консолидируя сделанные до сегодняшнего дня достижения и продвигая вперед важные структурные реформ с целью уменьшения основных уязвимостей", – прокомментировала достигнутое соглашение Иванна Владкова Холлар, возглавлявшая команду сотрудников МВФ в переговорах с Украиной.

Первый транш в размере 1,9 млрд долларов планируется выделить сразу же после одобрения программы советом директоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, для получения нового кредита от МВФ Украина должна отменить регулирование тарифов на газ и провести налоговую реформу. Кроме того, есть условия, которые касаются медицинской реформы и работы государственных предприятий.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
транш МВФ
Место
Украина
Тег
МВФ
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