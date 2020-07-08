Мы поддерживаем независимость НБУ, но как жить, если бюджет по курсу 30 грн/$, – Зеленский

Из-за курса гривни, который сохранялся в Украине в последнее время отечественные предприятия "недополучили миллионы и закрылись".

Как сообщила Интерфакс Украина, такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнесменами Черновецкой области в среду, 8 июля. По его мнению, все предприниматели "прекрасно понимают" ситуацию вокруг главы Нацбанка Украины.

"Я с вами согласен полностью. То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции. Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк. Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете", – сказал президент.

По его мнению, вокруг хватает "людей, которые "помогают" Украине". В качестве примера глава государства привел заявление экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой о том, что МВФ нужно не предоставлять поддержку Украине, пока не будет назначен независимый глава Нацбанка.

"Поэтому мы вас прекрасно понимаем, мы знаем, сколько из-за этого курса украинских предприятий просто закрылись, и всё остальное, и COVID-19… Выйдем из этой ситуации, всё стабилизируем, я в этом уверен", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса гривни.