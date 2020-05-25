МВФ выдвинул новые условия для Украины: что нужно выполнить для кредита

Украина может получить первый транш нового кредита от МВФ уже в ближайшие недели. Общая сумма долга составит $5 млрд, а первая порция займа – $1,9 млрд. В новом меморандуме, как удалось выяснить СМИ, прописали необходимость изменить устав "Нафтогаза", изменить закон о банках и процедуру отбора членов Высшего совета правосудия.
Об этом заявило издание "Украинские новости", в распоряжение которого попал проект меморандума. Официально же содержание меморандума, по договоренности с МВФ, до утверждения документа Советом директоров, не раскрывается.
По энергетическому направлению, прежде всего для получения второго транша необходимо будет изменить устав НАК "Нефтегаз Украины" в соответствии нормами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Речь идет о пересмотре изменений устава, которые в марте 2019 года утвердил Кабинет министров Владимира Гройсмана.
По судебному направлению на законодательном уровне необходимо будет изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия.
По направлению фискальной политики по таможне и налоговой необходимо будет к осени разработать механизм, который бы позволил с 2021 года Государственной налоговой службе и Государственной таможенной службе работать как единым юридическим лицам. Пока каждое территориальное управление налоговой и таможенной служб работает как отдельное юрлицо.
По банковскому направлению к лету Нацбанку необходимо будет утвердить план работы с проблемными активами госбанков. Кроме того, нужно будет ужесточить процедуру урегулирования и ликвидации задолженности связанных лиц.
По антивирусному направлению весной 2021 года нужно будет провести аудит средств госбюджета, которые были потрачены на борьбу с COVID-19.
"По итогу, не одно из условий не выглядит проблемным для выполнения. Это подтвердили агентству и несколько собеседников – и те, которые непосредственно принимали участие в подготовке меморандума с МВФ и те, кто знаком с содержанием документа", – говорится в публикации.
Как сообщал OBOZREVATEL президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий возвращать банки бывшим владельцам. В частности, это касается и ПриватБанка. Этот документ был последним условием, которое должна была выполнить Украина для получения кредитного транша от МВФ.
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