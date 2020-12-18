Шмыгаль заявил, что у Украины будет новый транш МВФ: названы сроки

На следующей неделе (с 21 декабря) Украина проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, а в начале 2021-го ожидается очередной транш МВФ.

Об этом в программе "Свобода слова Савика Шустера" сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Трансляция велась на YouTube-канале Shuster online 18 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Денис Шмыгаль Скриншот видео

Как уточнил премьер, объявление о новом кредите МВФ буквально за час до его выступления в "Свободе слова Савика Шустера" сделал президент Украины Владимир Зеленский и сам международный Фонд.

"Уже в начале следующей недели Украина получит миссию МВФ, то есть мы будем иметь транш МВФ, он будет уже в начале следующего года, но наше сотрудничество продолжится", – сказал глава Кабмина.

Шмыгаль добавил, что страна две недели назад получила транш от Европейского Союза. Его размер составил 600 млн евро.

"Мы заканчиваем этот год с выполнением всех социальных обязательств государства, которые были запланированы этим бюджетом, мы выплачиваем все зарплаты... инвестиционные выплаты", – добавил Шмыгаль.

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