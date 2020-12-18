Шмыгаль заявил, что у Украины будет новый транш МВФ: названы сроки
На следующей неделе (с 21 декабря) Украина проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, а в начале 2021-го ожидается очередной транш МВФ.
Об этом в программе "Свобода слова Савика Шустера" сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Трансляция велась на YouTube-канале Shuster online 18 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Как уточнил премьер, объявление о новом кредите МВФ буквально за час до его выступления в "Свободе слова Савика Шустера" сделал президент Украины Владимир Зеленский и сам международный Фонд.
"Уже в начале следующей недели Украина получит миссию МВФ, то есть мы будем иметь транш МВФ, он будет уже в начале следующего года, но наше сотрудничество продолжится", – сказал глава Кабмина.
Шмыгаль добавил, что страна две недели назад получила транш от Европейского Союза. Его размер составил 600 млн евро.
"Мы заканчиваем этот год с выполнением всех социальных обязательств государства, которые были запланированы этим бюджетом, мы выплачиваем все зарплаты... инвестиционные выплаты", – добавил Шмыгаль.
Предлагаем посмотреть фрагмент трансляции:
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Визит" МВФ в Украину состоится в онлайн-формате.
Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что страна рассчитывает на получения следующего транша от Международного валютного фонда в феврале-марте-2021.
Согласно условиям получения кредита, Украина, кроме прочего, должна отменить регулирование тарифов на газ и провести налоговую реформу.