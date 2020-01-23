МВФ разбил планы Украины: чего ждать от встреч Зеленского в Давосе

В 2020 году вся мировая экономика замедлит свой рост. Напряженность сохранится, а будущие всего мира напрямую зависит от того, насколько радикальным будет президент США Дональд Трамп.

Украине же не стоит расслабляться, ведь обещанный рост экономики в 40% от Кабмина выглядит более чем заоблачным. МВФ же прогнозирует куда более скромные темпы. Что будет с мировыми финансами в этом году – разбирался OBOZREVATEL, который проанализировал свежий отчет Международного валютного фонда (МВФ) и заявления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).

Главное:

Отчет МВФ можно сравнить с глобальным анализом всего того, что происходит с мировой экономикой. Учитывая, что Украина пока не в лидерах в масштабах всей планеты, наша страна сильно зависит от мировых тенденций.

Проще говоря - многие общемировые проблемы прямо влияют на отечественную экономику. Забежим сразу наперед и скажем - во всем мире ситуация улучшается, но проблем хватает сполна.

МВФ прогнозирует, что мировой экономический рост немного повысится, с 2,9 процента в 2019 году до 3,3 процента в 2020 году и 3,4 процента в 2021 году. Это небольшое снижение прогноза на 0,1 процентного пункта на 2019 и 2020 годы и на 0,2 процентного пункта на 2021 год в основном объясняется пересмотрами в сторону снижения прогноза по Индии. Но Украина остает и от этого.

Украина в Давосе: встречи Зеленского с МВФ

Традиционно на всемирном экономическом форуме встречаются передовые экономические умы мира. Здесь не только разрабатывают видение будущего, обсуждают проблемы и вызовы, но и налаживают важные связи. В современном мире проблема в одной крупной стране может спровоцировать глобальный кризис.

К примеру, финансовый кризис 2008-го начался с закрытия американского Lehman Brothers, а торговая война между США и Китаем замедлила рост мировой экономики. В Давос прилетают лидеры крупнейших компаний, президенты и премьеры.

Не стал исключением и украинский лидер Владимир Зеленский. Он встретился с директором-распорядителем МВФ и президентом Европейского банка. Ждать каких-либо результатов от таких переговоров не стоит, однако сам факт встреч и позитивных оценок действий власти влияет на настроения инвесторов.

В этом году на Форуме будут обсуждать вопрос развития рынка труда, внедрения новых технологий, здравоохранения, негативного влияния от внедрения новых технологий (например, сокращений числа рабочих мест).

В Давос приехал и премьер Алексей Гончарук. От него в первую очередь ожидают привлечения инвесторов. Всемирный экономический форум - отличный шанс заинтересовать крупную компанию, рассказать ей об Украине.

А с этим действительно есть проблемы. Покамест мы далеко не самый привлекательный для международных компаний рынок. К примеру, накануне Форума Bloomberg опубликовал рейтинг инновационных стран мира. Украина заняла 56-е из 60 мест. Хотя еще в прошлом году были на три позиции выше.

Для развития инноваций нужны деньги и правила. А пока в стране нет доверия к судебной системе и решения можно купить (или же есть уверенность в том, что их можно купить), ни один инвестор не станет рисковать своими деньгами, вкладывая их в страну, где работают не по правилам.

Ожидание VS реальность: что ждет Украину

Рост экономики в 40%, который пообещали “Слуги народа” еще в прошлом году, все еще кажется фантазией. МВФ презентовал свой обновленный обзор, который традиционно выпускают до того, как состоится Форум. Украина с ростом ВВП около 3% отстает от всех похожих стран.

Для группы стран с формирующимся рынком и развивающихся стран ожидается повышение

экономического роста до 4,4 процента в 2020 году и 4,6 процента в 2021 году (на 0,2 процентного пункта ниже в обоих годах, чем в октябрьском выпуске ПРМЭ) с 3,7 процента по оценкам за 2019 год. Профиль роста для данной группы стран отражает сочетание прогнозируемого восстановления экономики после глубокого спада в случае стран с формирующимся рынком, находящихся в тяжелом экономическом положении и имеющих недостаточно высокие показатели, и идущего структурного замедления роста в Китае.

Что именно сказано в отчете:

Фонд сохранил или уменьшил свои оценки для большинства крупнейших экономик мира на 2020 год, за исключением Японии. Он повысил прогноз до 0,7% с 0,5%, отражая ожидаемый рост мер стимулирования, предпринятых в декабре.

Фонд повысил оценку Китая на 0,2 процентного пункта до 6%. Торговая сделка на первом этапе, вероятно, ослабит краткосрочную циклическую слабость, хотя нерешенные споры по более широким экономическим отношениям США и Китая "будут продолжать давить на активность".

Оценка 2020 года для США была снижена на 0,1 процентного пункта до 2%, а к 2021 году - на 1,7%.

Понижение рейтинга Индии произошло из-за того, что внутренний спрос замедлился более резко, чем ожидалось, на фоне стресса в небанковском финансовом секторе и снижения темпов роста кредитования, говорится в сообщении фонда.

Что угрожает миру?

Эксперты из МВФ, как уже сказано выше, видят позитивные изменения в мировой экономике. При этом риски сохраняются, и они прежде всего связаны с США. Речь идет как о возобновлении торговой войны с Китаем, так и проблемах в торговле с Европейским Союзом.

Все угрозы, связанные с влиянием на экономику, можно условно поделить на несколько пунктов:

Политическая нестабильность по всему миру. Возможное ухудшение отношений США с ЕС, Китаем. Политический изоляционизм Трампа (и его победа на выборах 2020), война на Ближнем Востоке (вовлечение нефтяных стран Ирана, Саудовской Аравии, Катара), а также риски других региональных конфликтов;

Социальные - волнения, забастовки и нестабильность в крупных странах (яркий пример - забастовки во Франции);

Глобальные катастрофы - от пожаров в Австралии (в том числе и глобального потепления) и до нового вируса в Китае.

Гита Гопинат, экономический советник и директор Исследовательского департамента Валютного фонда считает, что на фоне всех этих рисков странам нужно углубить свое сотрудничество во всех сферах. Сфокусироваться как на борьбе с глобальным потеплением, так и на повышении инклюзивности, борьбы с социальным неравенством

Украине не нужен МВФ, а Трамп не любит ЕС

Помимо уже указанных тем, еще два важных для украинцев месседжа прозвучало из учт американского лидера и министра финансов Украины.. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что вести дела с ЕС сложнее, чем с Китаем.

"США теряли $150 миллиардов на протяжении многих лет, даже больше, ведя дела с ЕС. У них торговые барьеры, повсюду пошлины, они делают это нереальным… Вести с ними дела, если честно, сложнее, чем с Китаем. Чтобы убедиться – просто спросите Бориса Джонсона. Но я думаю, что с Борисом все будет в порядке. У него много мужества, он проделал прекрасную работу. Великобритания в отличном положении, в котором она никогда бы не оказалась до Бориса", – отметил он.

Министр финансов Оксана Маркарова, которая также принимает участие в форуме, сообщила, что Украина может отказаться от финансовой поддержки Международного валютного фонда после выполнения следующей программы финансирования.

"Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже из нее, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ", – отметила она.

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