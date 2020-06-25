МВФ предрек Украине резкий обвал ВВП: что изменится в жизни каждого и как уцелеть

Украинский ВВП в 2020-м может обрушиться более чем на 8%: конкуренция на рынке труда вырастет, кто-то лишится части зарплаты, а 12,6% вовсе останутся без работы. При этом за те же товары и услуги придется платить на 7% больше. Такой прогноз для Украины составил МВФ.

О том, насколько реальны оценки главного кредитора и как они повлияют на нашу жизнь – читайте в материале OBOZREVATEL.

МВФ выдал для Украины худший прогноз ВВП. Что это значит?

Фонд снова ухудшил свой прогноз мировой экономики на 2020 год. На эти оценки ровняются финансисты и целые государства. Все будет еще хуже, чем предполагалось. Экономика упадет на 4,9%. Кризис уже назвали глубочайшим со времен Второй мировой войны.

И Украине, по версии Фонда, будет сложнее, чем всем соседям. Мы потеряем 8,2% своей экономики. Бывший министр финансов Оксана Маркарова добавляет: ухудшение прогнозов МВФ и для Украины (произошло накануне), и для мира говорит как минимум о том, то Кабмину стоит рассмотреть возможность поменять и свой, утвержденный постановлением, прогноз.

Тимофей Милованов рассказал, что будет с экономикой Украины

При этом бывший министр уверена, что ситуация может быть даже более плачевной, а ВВП Украины может упасть чуть ли не на 10%. "Судя по текущей динамики всех секторов во 2 квартале, падение ВВП Украины к сожалению может быть значительно больше (10%?)", – рассуждает Маркарова.

Бывший министр экономразвития Тимофей Милованов рассказывает OBOZREVATEL: такое падение ударит по каждому украинцу. Из-за падения МВФ:

цены по оценкам МВФ могут вырасти на 7%. То есть чтобы покупать все то же, что и в прошлом году, придется тратить на 7% больше ;

безработица резко вырастет (по данным МВФ с 8,7% в 2019-м до 12,6% в 2020-м или почти на 45%);

"На все то же, что мы покупали, нам нужно будет на 7% больше денег. Люди могут потерять зарплату частично или полностью. Падение ВВП происходит за счет того, что мы производим меньше товаров и услуг, меньше покупаем и меньше продаем. А, значит, будет меньше рабочих мест. Где-то не повысят зарплату, а где-то, возможно, понизят", – поясняет экс-министр.

Почему Украине будет сложнее, чем большинству стран?

Уровень падения ВВП Украины выше, чем у всех соседних стран и в среднем по миру. Наша экономика относится к "развивающимся", то есть мы все еще в поиске удачной экономической модели, не завоевали свои выгодные позиции в торговле и остаемся неэффективными.

И тут важно отметить, что сами по себе украинцы работают достаточно эффективно, именно поэтому наши заробитчане востребованы во всех сферах, от высококвалифицированных до простых рабочих. Но технологии, рынки, производственные цепочки значительно отстают от европейских.

Сейчас МВФ, отмечает в комментарии OBOZREVATEL аналитик "Альпари" Максим Пархоменко, ухудшил свой прогноз из-за двух факторов:

ожидания второй волны распространения коронавируса;

негативные экономический результат за первые два квартала 2020 года.

"В прогнозе предполагается, что финансовые условия, которые улучшились, в целом останутся на нынешнем уровне...Степень недавнего восстановления настроений на финансовых рынках, по-видимому, не связана с изменениями в базовых экономических перспективах, как обсуждается в обновленном отчете о глобальной финансовой стабильности (GFSR) за июнь 2020 года, что повышает вероятность того, что финансовые условия могут ужесточиться больше, чем предполагалось в базовом сценарии", – поясняется в докладе МВФ.

И что теперь делать?

Милованов советует максимально "обезопасить" свое рабочее место. Мол, главная задача – не остаться без работы. Важно оставаться конкурентноспособным, гибким, идти на уступки и предлагать новые навыки.

Национальный банк опубликовал прогноз экономики на 2020 год

"Попробуйте договориться с начальством, предложите или согласитесь, если нужно, на уменьшение зарплаты, на временное уменьшение зарплаты. Предложите помощь в трансформации бизнеса в связи с кризисом, тогда вы точно будете важны для компании. Если будет необходимо, согласитесь на переход на другие функцию. Будьте гибкими, учитесь. Самое главное – обеспечить безопасность рабочего места", – советует Милованов.

Кроме того, в сложившихся обстоятельствах важно сохранять психологическое здоровье: обязательно встречаться с друзьями, соблюдая нормы безопасности, заниматься физической культурой, читать и т.д.

Неужели все будет так плохо с экономикой Украины?

Не факт. "Любые прогнозы относительно 2020 года будут корректироваться еще несколько раз в этом году. Пока мы только оцениваем падение экономики в первых двух кварталах. Реальные и объективные данные мы можем получить не раньше конца июня", – говорит Пархоменко.

Оценки МВФ можно назвать наиболее пессимистичными. В среднем же инвестиционные банки и международные агенства прогнозируют, что ВВП Украины в 2020-м упадет на 5,3%.

Также большинство прогнозов базируется на достаточно низком уровне украинской инфляции в 2020 году. Цены вырастут примерно на 5% (плюс/минус несколько процентов). У всех стало меньше денег, стали меньше покупать, меньше производить, меньше ввозить из-за границы. Если бы власти решились на эмиссию (напечатать больше гривен, чтобы компенсировать падение доходов), спрос на продукцию бы вырос, возможно, поднялось бы и производство, но цены бы начали стремительно расти.

Сейчас же Национальный банк (за что его многие критикуют) в первую очередь ставит перед собой задачу удержать инфляцию. И пока регулятор остается независимым, как минимум этот показатель будет относительно стабильным.

Прогнозы для украинцев:

МВФ

ВВП -8,2%

Безработица 12,6%

Всемирный банк

ВВП -3,5%

Киевская школа экономики

ВВП -5,3%

Курс 28,1 грн/$

Кабмин

ВВП-4,8%

Безработица 9,4%

Курс 27 грн/$

В любом случае, кризис обязательно заканчивается ростом. А еще это лучший период для стартапов, смелых решений и неожиданных подходов. И хоть украинцев и ждут сложные месяцы или даже годы, после этого обязательно будет новый виток развития.