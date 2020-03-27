МВФ отказался от ключевого требования к Украине – нардеп

Международный валютный фонд больше не ставит условием для выделения новых кредитов Украине принятие закона о свободном рынке земли.

Об этом в эфире ObozTV сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев, комментируя подготовку внеочередного заседания Верховной Рады.

По словам нардепа, закон о земле не будет выноситься на повестку дня внеочередной сессии. Также он отметил, что голосов в Раде за земельную реформу в данный момент "может не хватить".

На вопрос, означает ли это, что требования МВФ к Украине изменились, Потураев ответил: "Насколько мне известно – да, действительно, МВФ готов дальше продвигаться в вопросе предоставления Украине финансовой помощи, в кредитовании Украины, лишь при условии принятия парламентом закона относительно национализированных банков".

На вопрос, на какую сумму заимствований от МВФ может рассчитывать Украина, нардеп заявил: "Про 5 млрд долларов можем уверенно говорить. И еще есть программа помощи странам со слабыми экономиками, которые страдают от эпидемии. А мы, к сожалению, страна со слабой экономикой. Сколько там мы можем получить от МВФ, сейчас сложно сказать… Надо работать с МВФ, чтобы присоединиться к этой программе".

minfin.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина практически полностью выполнила свои обязательства перед МВФ по новой программе.

В МВФ заявили, что в случае принятия в Украине законов о банках и о земельной реформе страна получит даже больший кредит, чем предполагалось.

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