МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной

В четверг, 11 июня, Международный валютный фонд обнародовал текст нового меморандума, заключенного с Украиной.

Он появился на сайте ключевого кредитора нашей страны. Множество требований документа касаются регулирования банковской деятельности. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с главными требованиями и структурными маяками.

Уменьшение проблемных кредитов в госбанках и переход "Ощадбанка" ЕБРР

Согласно меморандуму, Украина намерена активизировать работу по решению проблемы высокого уровня унаследованных проблемных кредитов (NPL) в госбанках и утвердить планы их сокращения до июля.

"Мы позаботимся о том, чтобы государственные банки разработали срочные и надежные планы по сокращению проблемных кредитов в соответствии с постановлением Нацбанка Украины (НБУ) по проблемным активам", – сказано в документе.

Также уточняется, что реализация этих планов будет подлежать ежеквартальному мониторингу со стороны Совета по финстабильности (СФС) и НБУ и станет частью ежегодных КРI банков.

Помимо всего, правительство намерено заключить с госбанками соглашения об обеспечении их деятельности без политического вмешательства, а Минфин наймет персонал в подразделение, отвечающее за управление пакетами акций госбанков.

Что касается "Ощадбанка", то государство планирует обеспечить осуществление всех требований и условий для вхождения ЕБРР в его капитал до октября 2020 года.

Еще одна договоренность – это обязательство Кабмина по созданию рабочей группы для выявления препятствий банковскому кредитованию. Она сформулирует свои рекомендации и предложения относительно законодательных изменений к концу июня 2020 года.

Урезание госгарантий и ограничение на докапитализацию банков и ФГВФЛ

Украина взяла на себя обязательства ограничить государственные гарантии в 2020 году 40 млрд грн с последующим снижением этого показателя до 20 млрд грн в 2021 году.

Согласно обнародованному меморандуму, докапитализация банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) не должна превышать 20 млрд грн в 2020-м и 2021 году.

Украина также обязалась не наращивать задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) и авансовые платежи по налогу на прибыль, говорится в документе. Кроме этого, меморандум устанавливает требование своевременно проводить платежи по внешнему долгу.

Проверка качества активов банков после окончания кризиса

НБУ намерен провести проверку качества активов банков после преодоления кризиса, которая предоставит более полную информацию о размере дефицита капитала.

Также будут приняты меры надзора в отношении банков с недостаточной капитализацией, которые не выполнят уже разработанные ими планы восстановления коэффициентов достаточности капитала.

Кроме того, после окончания кризисного периода и возвращения экономики на путь устойчивого роста планируется возобновление усилий по приведению норм капитала банков в соответствие с международными стандартами.

В меморандуме также указывается, что Украина намерена к концу октября 2020 года принять поправки к закону о банковской деятельности, разработанные совместно с представителями МВФ и Всемирного банка, с целью устранения пробелов в корпоративном управлении банков с Базельской конвенцией 2015 года.

Поправками также планируется внедрить буферы сохранения капитала и доработать положения о новой структуре капитала в соответствии с Базельскими стандартами.

Внесением соответствующих поправок правительство намерено предоставить НБУ юридические полномочия для калибровки требований к капиталу ликвидности на основе оценки степени риска банка, а также усилить требования к лицензированию и к акционерам.

МВФ

Земельный вопрос

Украина задекларировала намерение внедрить механизм определения конечных бенефициарных юридических лиц, владеющих землей.

В меморандуме прописано, что указанный механизм должен способствовать предотвращению обхода требований законодательства по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма.

Кроме того, с целью предотвращения уклонения от уплаты налогов планируется с 1 января 2021 года создать в Украине систему общественного мониторинга, которая будет базироваться на информации из кадастра, реестра и налоговой службы. В планах также связать Реестр субъектов хозяйствования с Реестром имущественных прав.

В документе в контексте принятия закона об обороте земель сельхозназначения говорится о намерениях изучить возможность расширения участия и конкуренции на рынке.

Украина также анонсировала принятие до конца июня 2020 года законодательства о создании Фонда частичных кредитных гарантий для финансовой поддержки мелких фермеров путем предоставления портфельных кредитных гарантий.

Намечено также усовершенствование процедуры переоформления земли и помощь в децентрализации управления земельными ресурсами, обеспечении передачи госземель в коммунальную собственность и изъятие функции контроля за использованием земли у кадастра, а также установление прозрачного процесса для электронных земельных аукционов с возможностью продажи на них государственных и коммунальных земель.

Автономия САП и независимость НАБУ

Украина обязалась сохранить автономию Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и поддерживать независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) путем сохранения ограниченных оснований для увольнения его руководителя.

"Мы обеспечим автономию САП. В связи с этим мы рассмотрим правовую базу для совершенствования процедур отбора должностных лиц, укрепления ее способности регулировать организационную деятельность, аналогичную региональным прокуратурам, и оценим ее эффективность посредством внешней проверки авторитетных и уважаемых экспертов", – говорится в меморандуме.

Согласно ему, в части работы НАБУ Украина обязуется "поддерживать институциональную и оперативную независимость бюро, в том числе путем отстаивания процедур назначения его руководителя и сохранения ограниченных и серьезных оснований для увольнения его руководителя".

"Мы будем усиливать полномочия НАБУ по использованию широкого спектра методов расследования, включая тайные операции, перехват сообщений, доступ к компьютерным системам", – отмечается в документе.

Также в нем подчеркивается, что Украина готова до конца июля 2020 года предоставить "адекватные ресурсы и оборудование, чтобы НАБУ могло эффективно и независимо осуществлять перехват сообщений со стационарных телефонов к концу сентября 2020 года".

Еще в меморандуме указано, что будет обеспечено проведение внешнего аудита НАБУ в соответствии с требованиями законодательства.

Что касается Высшего антикоррупционного суда, то, согласно документу, Украина обязуется обеспечить его деятельность средствами в необходимом размере, в том числе для поддержания конкурентоспособной зарплаты судей ВАКС.

Аудит расходов Фонда по борьбе с COVID-19

Государственная аудиторская служба Украины в консультации с внешними аудиторами должна провести аудит расходов Фонда борьбы с СOVID-19.

Согласно документу, аудит должен быть проведен на момент закрытия фонда, но не позже 12 месяцев после его создания (ориентировочно конец марта 2021 года).

При этом Фонд может действовать до тех пор, пока этого будет требовать ситуация, но не позднее 31 декабря 2020 года.

Украина также взяла на себя обязательства по усовершенствованию управления государственными финансами, в частности обязалась установить верхнюю границу расходов ("потолок расходов"), расширить обзоры расходов на основе "пилотов" 2018-2019 годов, провести аудит социальных фондов, в том числе Пенсионного.

Как указанно в меморандуме, Минфин обязан улучшить оценку фискальных рисков, в том числе на госпредприятиях.

Помимо этого, Украина подтвердила свое обязательство запустить Долговое агентство, которое Кабинет министров создал в феврале 2020 года.

Ускорение реформы образования

После преодоления кризиса в Украине будет ускорено проведение образовательной реформы. "Мы продолжим оптимизацию численности школьной сети для начального и среднего образования, увеличим капитальные затраты на ремонт зданий и обеспечим, чтобы у школ была необходимая инфраструктура", – указывается в тексте.

Среди первоочередных задач запланировано реформирование учебных программ, а также внесение на рассмотрение Верховной Рады поправок к закону об образовании, касающихся изменений структуры заработной платы.

"Для высшего образования мы трансформируем систему финансирования университетов, и будем привязывать зарплату к производительности", – подчеркивается в документе.

Воздержание от валютных ограничений

Украина воздержится от введения новых валютных ограничений в период действия программы stand by (SBA) МВФ.

"На протяжении всего периода действия SBA Украина не будет вводить или усиливать валютные ограничения, вводить или модифицировать мультивалютную практику, а также не будет вводить или усиливать импортные ограничения по причинам платежного баланса, или заключать двусторонние платежные соглашения, которые не соответствуют статье восьмой устава Фонда", – говорится в документе.

В то же время власти Украины просили одобрить сохранение ограничений на обмен и мультивалютную практику, несовместимые с восьмой статьей устава МВФ, которые до сих пор не отменены из-за трудностей с платежным балансом.

АМКУ разрешат проводить обыски и изымать документы

Украина в меморандуме МВФ задекларировала принятие законодательства, которое укрепит Антимонопольный комитет (АМКУ) и даст ему полномочия для физического обыска и конфискации документов, а также для получения информации и обмена ею с другими правоохранительными органами.

Согласно документу, новое законодательство должно предоставить решениям комитета статус исполнительных документов, чтобы избежать необходимости судебного процесса для исполнения решений.

При этом поправки в закон должны также обеспечить прозрачное, конкурентоспособное и изолированное от политического вмешательства назначение и увольнение главы АМКУ и госуполномоченных.

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