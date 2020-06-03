МВФ не включил вопрос Украины в свою повестку: кредит могут отсрочить

МВФ не будет рассматривать выделение Украине кредита в начале июня. Раньше планировалось, что это произойдет на заседании правления 5 июня.

Это следует из повестки дня, опубликованной на сайте Фонда. Она расписана, но Украина в нее не включена.

После согласования на уровне менеджмента Совет директоров Фонда должен подтвердить программу, после чего документ может быть подписан обеими сторонами, а Украина получит кредит.

Что в повестке дня МВФ

3 июня МВФ – вопросы по Монголии, Сьерра-Леоне и Барбадосу;

5 июня – вопросы по Либерии и Папуа-Новой Гвинее;

10 июня – вопросы по Руанде и Гватемале.

Украины в списке нет.

Повестка дня на сайте МВФ imf.org

При этом, как заявил на своей пресс-конференции президент Владимир Зеленский, Украина сможет получить кредит уже вначале июня.

Отметим, Украина может получить первый транш нового кредита от МВФ уже в ближайшие недели. Общая сумма составит $5 млрд, а первая порция займа – $1,9 млрд. В новом меморандуме, как удалось выяснить СМИ, прописали необходимость изменить устав "Нафтогаза", закон о банках и процедуру отбора членов Высшего совета правосудия.

Как сообщал OBOZREVATEL президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий возвращать банки бывшим владельцам. В частности, это касается ПриватБанка. Этот документ был последним условием, которое должна была выполнить Украина для получения кредитного транша от МВФ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 29 мая заявлял, что Украина рассчитывает, что МВФ одобрит кредитный пакет в размере $ 5 млрд на заседании правления 5 июня, а первый транш на $1,9 млрд.