МВФ начертил Украине 'красную линию' по ПриватБанку – экономист

Международный валютный фонд может прекратить сотрудничество с Украиной в случае, если ПриватБанк будет возвращен под контроль бывшего акционера Игоря Коломойского.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экономист Борис Кушнирук, комментируя решение Высокого суда Лондона, которым было разморожено рассмотрение иска ПриватБанка к Коломойскому.

"Есть вопросы, которые не могут не вызывать беспокойства у МВФ – это ситуация с ПриватБанком. Фактически члены правительства отстранились от рассмотрения этой истории. Ни для кого не секрет, что сейчас происходят судебные процессы, направленные на то, чтобы предоставить Коломойскому контроль над ПриватБанком. Для него это вопрос жизни и смерти, потому что после решения в Высоком суде Лондона, которое фактически позволило проводить судебные заседания относительно Коломойского, его попыток вернуть контроль над банком и мошенничества, которое там у него было, это сейчас становится для него чрезвычайно существенно", – рассказал экономист.

"Если в Высоком суде Лондона будет вынесено окончательное решение, что он является мошенником, это станет огромной проблемой, потому что его будут разыскивать по всему миру. Он крайне заинтересован, чтобы до того, как это решение будет одобрено, украинская сторона в лице ПриватБанка отозвала любые претензии к нему. Для этого ему необходимо получить контроль над банком", – добавил он.

По словам Кушнирука, МВФ будет категорически против попыток возвращени ПриватБанка бывшим владельцам.

"На весенней сессии совета директоров МВФ и Всемирного банка позиция представителей МВФ была довольно жесткой. Это одна из "красных линий", которую они будут считать грубым нарушением любых договоренностей, если будут уступки в пользу Коломойского. Потому что все понимают, что банк был ограблен бывшими владельцами", – заявил эксперт.

"Для них важно будет закрепить, что при любых условиях не может быть каких-то действий, которые можно расценивать как уступки Коломойскому в плане возвращения контроля над банком и снятия с него требований по возвращению выведенных оттуда средств. Потому любые шаги, которые могут в Украине объявляться компромиссом, в МВФ будут восприняты как игра в интересах Коломойского с соответствующей реакцией", – пояснил экономист.

dniprograd.org

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к ряду компаний, предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

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