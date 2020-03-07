МВФ может задержать кредит для Украины – Bloomberg

МВФ обеспокоен сменой власти в Украины, влиянием олигархов на Кабмин. В результате кредит в $5,5 млрд задерживается уже на месяцы.

Бывшое правительство нравилось инвесторам, а Генпрокурора поддерживали на Западе. Теперь же, инвесторы боятся, что с новым правительством в политику вернется и влияние миллиардеров, отмечает Bloomberg.

После перестановки правительства, которая привела к спаду облигаций, новый министр финансов Игорь Уманский стремился быстрее продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом. Кредит в размере 5,5 миллиардов долларов от МВФ, который Украина планировала получать, является критически важным для будущих инвестиций.

Однако в Oxford Economics отмечается, что последние перестановки правительства Зеленского только увеличивают риск провала запланированных реформ. Это, вероятно, существенно задержит переговоры с МВФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

В американском посольстве подчеркнули, что успешная программа Международного валютного фонда имеет решающее значение для экономического роста Украины.

В Международном валютном фонде назвали условиями для нового транша Украине на $5,5 млрд принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.

17 января в МВФ потребовали от Украины выполнить поставленные ранее условия, чтобы была запущена программа кредитования на $5,5 млрд.

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