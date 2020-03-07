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7 марта • обновлено в 17:08
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/ Mакроэкономика

МВФ может задержать кредит для Украины – Bloomberg

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МВФ обеспокоен сменой власти в Украины, влиянием олигархов на Кабмин. В результате кредит в $5,5 млрд задерживается уже на месяцы.

Бывшое правительство нравилось инвесторам, а Генпрокурора поддерживали на Западе. Теперь же, инвесторы боятся, что с новым правительством в политику вернется и влияние миллиардеров, отмечает Bloomberg.

После перестановки правительства, которая привела к спаду облигаций, новый министр финансов Игорь Уманский стремился быстрее продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом. Кредит в размере 5,5 миллиардов долларов от МВФ, который Украина планировала получать, является критически важным для будущих инвестиций.

МВФ может задержать кредит для Украины – Bloomberg

Однако в Oxford Economics отмечается, что последние перестановки правительства Зеленского только увеличивают риск провала запланированных реформ. Это, вероятно, существенно задержит переговоры с МВФ.

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Тема
транш МВФ
Место
Украина
Тег
МВФ
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Бывшее правительство нравилось инвесторам, аж промпроизводство пало во как нравилось, да и Генпрокурор нравился западу, никого за год не посадил.
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Макарский Александр
Макарский Александр
А як же весьмирснами? Где еврозарплаты и европенсии,членство в НАТЕ и ЕСе? За шо стрыбали,кастрюли?За шо снинула небесна сотня?
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сибирский ватник
сибирский ватник
хитрая политика у МВФ.Дают в долг под проценты что бы им отдали долг и стали должны еще больше.А на развитие страны эти деньги тратить нельзя.только на золотовалютные резервы.
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