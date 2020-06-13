МВФ готовит новый визит в Украину – министр финансов

Миссия МВФ, которая должна оценить выполнение меморандума и даст старт для принятия решения о выделении нового кредитного транша, приедет в Украину уже в июле-августе.

Об этом со ссылкой на заявление министра финансов Сергей Марченко на одном из телеканалов сообщает издание Интерфакс-Украина. "Мы надеемся, что мы определим время приезда миссии в ближайшее время. Это может быть июль-август", – сказал Марченко.

Как ранее сообщали в Кабмине, Украина уже получила кредитный транш в размере $2,1 млрд, а до конца года может получить $1,5 млрд. Предположительно активная фаза переговоров состоится в августе, а новую кредитную порцию в размере $700 млн могут перевести уже в сентябре 2020-го.

МВФ готовит визит в Украину

Отметим, процент по кредиту от МВФ составляет 2,5%. Деньги будут выдавать в течение 18 месяцев, а вернуть их нужно за пять лет.

Новый меморандум с МВФ был подписан президентом Украины, премьер-министром, министром финансов и главой НБУ в рамках запроса новой 18-месячной программы финансирования stand-by на SDR3,6 млрд ($5 млрд).

Согласно опубликованным материалам, после выделения первого транша в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего.

Предполагается, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по SDR500 млн, а по итогам двух пересмотров в следующем году – суммарно еще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).

Как сообщал OBOZREVATEL:

решение о выдаче очередного кредита Украине в размере $5 млрд было принято МВФ 9 июня. Средства пойдут на поддержку экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Также в Минфине заявили, что часть средств от транша намерены направить на финансирование дефицита госбюджета, а также на выплату пенсий, зарплат и помощи социально незащищенным слоям населения.

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