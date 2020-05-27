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27 мая • обновлено в 10:44
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МВФ до сих пор не определился, когда даст Украине кредит: вопрос не включили в календарь

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МВФ не включил в свой календарь рассмотрение вопроса об утверждении меморандума о сотрудничества с Украиной. После согласования на уровне менеджмента Совет директоров Фонда должен подтвердить программу, после чего документ может быть подписан обеими сторонами, а Украина получит кредит.

На сайте Фонда до сих пор нет даты рассмотрения вопроса для Украины. Как минимум до 3 июня (календарь составлен до этой даты) этот вопрос рассматривать не будут.

МВФ до сих пор не определился, когда даст Украине кредит: вопрос не включили в календарь

При этом, как заявил на своей пресс-конференции президент Владимир Зеленский, Украина сможет получить кредит уже вначале июня.

Отметим, Украина может получить первый транш нового кредита от МВФ уже в ближайшие недели. Общая сумма составит $5 млрд, а первая порция займа – $1,9 млрд. В новом меморандуме, как удалось выяснить СМИ, прописали необходимость изменить устав "Нафтогаза", закон о банках и процедуру отбора членов Высшего совета правосудия.

Как сообщал OBOZREVATEL президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий возвращать банки бывшим владельцам. В частности, это касается ПриватБанка. Этот документ был последним условием, которое должна была выполнить Украина для получения кредитного транша от МВФ.

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Тема
транш МВФ
Место
Украина
Теги
меморандум МВФ кредит
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