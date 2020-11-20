Музей Небесной Сотни доверили строить "прокладке Януковича"? OBOZREVATEL рассказывает, что из этого вышло

В Киеве "Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни" доверили строить компании, которая сразу же перечислила практически все деньги фирме, принадлежащей "офшорной прокладке Януковича". За несколько лет так ничего и не построили, но деньги успешно освоили.

В распоряжение OBOZREVATEL попали материалы расследования, которые связывают возможную схему с крупной офшорной компанией. О том, как на музее Небесной Сотни могла заработать связанная с семьей бывшего президента Виктора Януковича фирма – читайте в материале.

Деньги выделили по очень странной схеме и вот почему:

Музей решили строить прямо перед сменой власти – в 2019-м. Несколько лет до этого тема активно обсуждалось, однако 150 млн грн из бюджета найти не могли. К слову, для общей государственной казны или даже бюджета Киева эта сумма незначительная. При общем бюджете более 1,1 трлн грн это всего лишь 0,012% расходной части.

Из 148 млн грн "Специальной научно-реставрационной проектно-строительной производственной мастерской" авансом выдали 111,5 млн грн. То есть компания получила 80% от всей суммы еще до того, как начала какие-либо работы.

Никакие работы в 2019-м не проводились, а потом решением суда их вообще запретили.

"Мастерская" уже потратила часть денег : заплатила подрядчикам.

Выделяя деньги, власти должны были понимать, что строить музей пока нельзя. На этом месте продолжаются следственные действия, расследуют события февраля 2014-го (расстрелы на Майдане). Киевский апелляционный суд 20 июня 2019-го наложил арест на земельные участки, чего и следовало ожидать. Чтобы не уничтожить улики, пока не будет закрыто дело по расстрелам, ничего строить нельзя.

Проще говоря, из бюджета отдали 111,5 млн грн, деньги уже частично потратили, но ничего не сделали. А теперь по закону и не могут сделать. Все перечисленные факты послужили основанием для начала уголовного производства №42020100000000260 от 01.07.2020 по ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью, приведшее к тяжелым последствиям).

Проект музея Майдана 112.ua

Деньги могли "распилить", уверены в прокуратуре. Вот что удалось выяснить

Собеседники OBOZREVATEL в правоохранительных структурах поясняют: даже после решения суда об аресте участков "Специальная научно-реставрационная проектно-строительная производственная мастерская" продолжала переводить деньги. Из 111,5 млн грн осталось всего 9,8 млн грн.

Компания-подрядчик "М.И.К. Лайтинг" получила 74,8 млн грн. Основатель компании – офшорка "Комфорд Лимитед" (находится на Сейшельских островах) – хорошо известна правоохранителям. К примеру, ей принадлежит донецкая компания "Проминвеставтоматика" (которая, согласно расследованию Дениса Бигуса, имела отношение к Виктору Януковичу-младшему). В СМИ и сейчас эту компанию называют "прокладкой времен Януковича".

В документах засветилась "прокладка" Януковича Youcontrol

И хоть "прокладка" и была создана при Януковиче, она успешно работает до сих пор. К примеру, в прошлом году фискалы заявили, что "Киевпастранс" передал фиктивной компании "ТК Техатон МАЗ" 28 млн грн. Предприятие якобы должно было поставлять запчасти, но физически не могло этим заниматься. Владеет "ТК Техатон МАЗ" все та же офшорка "Комфорд Лимитед".

Кому принадлежит компания Youcontrol

Всего на указанную офшорку оформлено около 90 компаний. Они занимаются всем: от поставки мебели, до строительства и продуктов питания. OBOZREVATEL в ближайшее время детально изучит работу всех предприятий, которые продолжили работу под управлением "прокладки Януковича".

Кто может быть виноват?

Официально в прокуратуре сообщили, что к схеме может быть причастен директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства Пошивайло И.В., заместитель Моргун (Кушнир) О.А., директор ООО "Специальная научно-реставрационная проектно-строительная производственная мастерская" Украина-реставрация" Гайдей В.А., специалист по вопросам публичных закупок Ревун Г.А.

На самом же деле, они всего лишь могли быть посредниками, за которыми стоит более крупный игрок. Учитывая, что "Комфорд Лимитед" работает по всей стране, получая государственные заказы из разных сфер, можно предположить, что "офшорка Януковича" работает как ни в чем не бывало. Если в 2010-2013 годах, к примеру, "Проминвеставтоматика" (принадлежит офшору) получала сотни миллионов гривен, то теперь аппетиты уменьшились до десятков миллионов гривен.

Но если эти десятки миллионов по всей стране получают 90 разных компаний, в сумме "выручка" может составлять миллиарды гривен ежегодно.

К слову, сам музей указом на тот момент президента Украины Петра Порошенко еще в 2016-м году получил статус национального. Идея создания принадлежит Игорю Пошивайло. Силовики несколько дней проводили обыски в его кабинете и по месту жительства. Оппозиция заявляет о давлении со стороны силовиков, хотя факт остается: деньги из бюджета выделили сомнительной компании, но никакие работы так и не провели.