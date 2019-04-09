Может ли "ПриватБанк" вернуться Коломойскому? К чему готовиться

В Украине 18 апреля суд примет решение о том, законно ли прошла национализация "ПриватБанка". Один из крупнейших банков еще в 2016-м признали неплатежеспособным и всего за 1 грн выкупили его акции. После НБУ потратил около 117 млрд грн, чтобы стабилизировать ситуацию в финансовом учреждении.

Теперь же бывшие владельцы пытаются доказать: процедура прошла с нарушением закона, а стоимость актива должны компенсировать.

OBOZREVATEL выяснил, может ли "ПриватБанк" вернуться владельцам и какие будут последствия.

Главное:

процедура возврата "ПриватБанка" практически невозможна;

если суды всех инстанций признают, что банк национализировали с нарушениями прав его собственников, экс-владельцы могут получить компенсацию;

параллельно против бывших владельцев подали в суд с требованием компенсировать убытки банка и вернуть кредиты, выданные на рефинансирование;

первое важное решение по "ПриватБанку" должны принять еще до второго тура выборов.

Могут ли национализацию "ПриватБанка" признать незаконной?

Окружной административный суд Киева 18 апреля поставит точку в рассмотрении иска о признании национализации "ПриватБанка" незаконной. И, несмотря на то, что в некоторых СМИ уже сообщают о подготовленном решении в пользу Игоря Коломойского, по процедуре вердикт должны сформулировать только после того, как закончатся дебаты сторон, и служители Фемиды удалятся в совещательную комнату.

Это всего лишь суд первой инстанции, и даже после решения последуют долгие месяцы тяжб, вплоть до Верховного Суда. Однако уже сейчас ситуация политизируется, а возможное решение связывают с президентской кампанией.

Могут ли в процедуре признания банка неплатежеспособным найти нарушения? Теоретически это возможно, отмечает адвокат Георгий Стец. Значит ли это, что "ПриватБанк" вернут бывшим владельцам? Нет, уверен эксперт.

"У нас нет процедуры возвращения активов после их национализации. Я не встречал еще человека из экспертной среды, который всерьез бы предполагал, что банк возможно вернуть. Тут вопрос в другом: если процедура была нарушена, следующий этап – через суд требовать компенсацию" – рассказывает юрист.

К слову, в Национальном банке также заявляют: обратный отсчет уже невозможен и ситуация решена. Более того, мол, если бы банк не национализировали, его бы нужно было просто закрыть. "Решение о национализации "ПриватБанка" должно было быть принято намного раньше. На момент принятия этого решения банк был с отрицательным капиталом и, фактически, без ликвидности. То есть, это был неплатежеспособный банк. Обратные отсчеты невозможны", – заявила в интервью НВ замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.

С такой позицией не согласны бывшие владельцы. Игорь Коломойский заявляет: "Приват" ему не нужен, однако, если суд примет решение, что банк национализировали незаконно, то государство должно вернуть ему капитал в размере $2 млрд.

"Если судом будет установлено, что что-то неправильно было сделано, незаконно. Будем как-то договариваться, решать или судиться. Не обязательно же сразу судиться. Мне непонятна позиция государства. Они хотят оставить себе "ПриватБанк"? Пусть оставляют. Мне не нужен "ПриватБанк". Но там лежало два миллиарда долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов", – заявил Игорь Коломойский в интервью "ЭП".

К слову, перед национализацией владельцы банка написали обращение к премьеру Владимиру Гройсману, в котором поддержали покупку акций Министерством финансов.

Может ли Коломойский получить $2 млрд компенсации?

На данный момент говорить об этом рано. В первую очередь должно быть принято решение о том, что в самой процедуре допустили нарушение. Уже затем в судебном порядке (или по договоренности сторон) могут рассматривать решение о какой-либо компенсации.

Однако суд вполне может принять решение как в пользу бывших владельцев, так и в пользу регулятора и Фонда гарантирования вкладов. Но даже если служители Фемиды займут сторону Коломойского, ему еще предстоит доказать, что он потерял именно $2 млрд.

По неподтвержденной версии бывшие владельцы "ПриватБанка" пытаются оспорить покупку акций Министерством финансов. Их купили за 1 грн, но якобы бизнесмен эту гривню не получил, значит, сделка не состоялась. Однако здесь есть и другая позиция. Мол, после того, как банк признали неплатежеспособным, он перешел под управление Фонда гарантирования вкладов. Вроде бы гривню должны были заплатить не бывшим владельцам, а Фонду.

Суды по "ПриватБанку" проходят по всему миру: служители Фемиды в Великобритании, Украине и Швейцарии пытаются разобраться, были ли нарушения со стороны власти и виновны ли экс-владельцы в якобы выводе средств.

Смотрите видео по теме:

Так, сторона Игоря Коломойского пытается доказать, что "ПриватБанк" незаконно признали неплатежеспособным, процедура национализации прошла с нарушениями. В то же время действующее руководство банка и НБУ требует от бывших владельцев возместить якобы убытки банка в связи с невыполнением взятых на себя обязательств по возвращению кредитов рефинансирования и якобы выводе миллиардов долларов из банка.

Принять решение о том, кто на самом деле прав, можно только в судебном порядке. Стоит также учитывать, что всего в судах, помимо указанных "крупных" дел, рассматривают десятки более мелких кейсов по "ПриватБанку". Некоторые из них выигрывают бывшие владельцы, другие – НБУ. К примеру, регулятор уже получил 22 положительных решения по взысканию средств на общую сумму более 1 млрд грн. Правда, при этом некоторые, связанные с бывшим владельцем, компании после идут в суд и добиваются, чтобы национализированный банк вернул им заплаченные регулятору средства.

Повлияют ли президентские выборы на решение суда?

С точки зрения закона это невозможно. Суд представляет отдельную ветвь власти, на которую никто не должен иметь влияния. Но это в теории. Учитывая низкий уровень доверия к судебной системе, даже после реформы этот вопрос остается спорным.

Но чтобы "телефонное право" осталось в прошлом, а возможность влияния на суд даже не рассматривалась, необходимо завершить судебную реформу и добиться полной независимости служителей Фемиды.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!