Мнимые квартиры для военных и потерянные миллиарды: как тратят деньги украинцев

Украинские чиновники только за прошлый год неэффективно использовали около 17 млрд грн. Помимо подозрительных закупок и отсутствия контроля, в отдельных министерствах разоблачили преступные схемы: покупку квартир для военных "на бумаге", договоры с сомнительными фирмами.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты Украины за 2018 год. OBOZREVATEL разобрался, в каких ведомствах нашли больше всего нарушений и чем недовольны аудиторы.

Главные нарушители: список худших ведомств

Министерство инфраструктуры показало худший результат в результате проверок. При этом бюджет на дороги за последние несколько лет достиг рекордных отметок. В 55% проверок выявили нарушения.

Весовой контроль zik.ua

К примеру, "Укртрансбезпека" закупила 78 мобильных пункта контроля веса. Но министерство не нашло денег на их эксплуатацию. В результате они 8 месяцев не действовали: вес автомобилей на дорогах не контролировался, а техника просто простаивала. Другой пример – чиновники купили серверы, но при этом ни компьютеров, ни программного обеспечения для их использования не предусмотрели. Деньги из бюджета потратили, а результата нет.

Министерство здравоохранение в списке худших распорядителей бюджетных средств заняло вторую позицию. У них нарушения нашлись в 51% проверок. К примеру, МОЗ выделяло финансирование "Институту сердца", но никаких критериев эффективности использования этих денег не разработало.

Министр здравоохранения Ульяна Супрун rbc.ua

"Отсутствие надлежащего внутреннего контроля со стороны Минздрава и Института приводила к нарушениям как при планировании объемов централизованных закупок за счет средств государственного бюджета, так и при использовании приобретенных материальных ценностей", – отмечается в отчете.

Министерство обороны замкнуло тройку самых неэффективных распорядителей бюджетных средств. Нарушения обнаружили в 42% случаев. Один из самых вопиющих фактов – фактически воровство денег на покупке квартир военным. В Украине 47 тысяч военнослужащих стоят в жилищной очереди. Всем им положены бесплатные квартиры. Государство ежегодно выделяет на эти цели сотни миллионов гривен. Помимо покупки самих квартир, также из бюджета компенсируется стоимость аренды жилья.

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Но пока военные ожидают своей очереди, чиновники на них зарабатывают. Во всяком случае, к такому выводу пришла Счетная палата. Аудиторы выяснили, что компания "Будкапиталс" (согласно реестру, принадлежит предпринимателю Евгению Пинчуку) получила деньги, но не передала военным 96 квартир. Несмотря на это, Министерство обороны продолжило сотрудничество с "Будкапиталс" и в том же доме купило у них еще 13 квартир. Часть денег перевели на основании фейкового акта приема-передачи жилья.

В общей сумме ведомство неэффективно использовало 600 млн грн, выделенных на покупку жилья.

И это еще цветочки. Квартиры покупали в депрессивных районах, где годами не могут продать жилье и с которых выезжают местные жители. Минобороны потратило примерно по полмиллиона гривен на покупку каждой из 30 квартир в таком месте.

Депрессивный город bessarabiainform.com

"Руководство Управления строительства и приобретения жилья, игнорируя рекомендации Счетной палаты, в 2015-2017 годах продолжило деятельность, содержащую признаки неправомерных действий, с подписания недостоверных актов приема-передачи жилья, которое было непригодным для проживания даже после официального введения домов в эксплуатацию… Как следствие, на счета застройщиков перечислено 338,6 миллиона гривен", – говорится в отчете СП.

В Генеральной прокуратуре – 37% нарушений, в Министерстве по делам ветеранов войны и участников АТО – 16%.

"Насколько мне известно, представители бюджетного комитета приглашали чиновников на сегодняшний отчет. Но, как видим, их места пусты. Понимаю, что не каждый хочет слышать об ошибках в своей работе. Но я убежден, что депутаты должны сделать выводы до соответствующих кадровых решений", – заявил глава СП Валерий Пацкан во время презентации отчета в Верховной Раде.

Сколько денег потеряли украинцы

В результате неэффективного использования бюджета только Счетная палата обнаружила за прошлый год нарушений на 17 млрд грн. Однако реальная сумма, которую из-за различного рода злоупотреблений и теневого сектора потерял бюджет, может быть в разы выше.

Для примера, Счетная палата проверила эффективность поступлений от продажи горючего. Аналитики пришли к выводу, что за два года объем теневого рынка мог составить около 4,6 млн тонн. Если бы с каждого литра бюджет получил предусмотренные законом налоги и акцизы, поступления бы выросли на 25 млрд грн!

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А в условиях, когда выполнение государственного бюджета оказалось под вопросом, каждая гривня на счету. Одним из самых сложных месяцев оказался январь. Казна недополучила 6,6 млрд грн (10,75%). В Минфине такую ситуацию предвидели и приняли решение нарастить объемы облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Это отчасти помогло компенсировать недополученные миллиарды.

Главный вызов – погашение и обслуживание долга страны. Так, только в первом квартале расходы выросли до 128 млрд грн (в 1,4 раза). А это 38,4% всей расходной части бюджета страны за январь-март 2019-го.

То есть большую часть собранных с украинцев денег государство вынуждено тратить не на социальную защиту, медицину, оборону или строительство дорог, а на погашение и обслуживание внешнего долга.

С другой стороны, как показали результаты многочисленных аудитов и проверок, потенциал для увеличения бюджетных поступлений даже в экономически сложных условиях есть. Вывод экономики из тени, эффективное использование бюджетных средств позволят значительно исправить ситуацию. Для примера, по оценкам Министерства экономического развития и торговли, около 32% украинской экономики находится в тени. Полностью ликвидировать эту цифру не удастся, однако ее значительное снижение вполне возможно. А чем ниже уровень теневой экономики, тем выше уровень ВВП.

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