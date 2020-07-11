Мировые цены на нефть продолжат падать: аналитик спрогнозировал стоимость

Мировые цены на нефть уже в ближайшее время могут снизиться с 43,27 до 39 долларов за баррель Brent.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучили в компании Forex Club. Участники рынка опасаются введения дополнительных карантинных мер в разных странах, что негативно скажется на темпах восстановления мировой экономики и, в частности, на котировках на нефть.

"Важным ориентиром для инвесторов будут данные по запасам нефти в США. Последние цифры показали, что этот показатель за неделю увеличился на 5,7 млн баррелей, хотя ожидалось снижение на 3,1 млн баррелей. Вероятно, при преимущественно негативных сигналах стоимость нефти марки Brent в ближайшее время продолжит снижаться. Можно ожидать уровней 39-41 доллара за баррель",

Мировые цены на нефть последние дни находятся под давлением роста числа случаев коронавируса в мире, что негативно сказывается на перспективах восстановления спроса на сырье. В частности, например, прирост числа заболевших в США (стране, которая является крупнейшим потребителем нефти в мире) перевалил за рекордный показатель в 60 тысяч человек в сутки.

Нефть Украина не покупает, но при этом ее подорожание и удешевление со временем приводит к росту или снижению цен практически на все товары и продукты. Так, постепенно после подорожания черного золота меняется стоимость и нефтепродуктов: газа, бензина. Для примера, около 80% всего бензина Украина покупает за границей. Также ежегодно приходится импортировать 8-10 миллиардов газа.

При этом все сырьевые рынки связаны между собой. Поэтому очень часто рост цен на энергоносители сопровождается подорожанием зерна. А чем больше зарабатывают украинские аграрии, тем больше валюты попадает в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, во всем мире из-за коронавируса резко подешевела нефть. В пятницу, 10 июля, стоимость барреля Brent упала ниже $42, а цены на WTI ушли ниже $39.

Причиной падения цен являются опасения, что ужесточение карантина в США и ​​других странах из-за роста заболеваемости короновирусом приведет к падению спроса на топливо.