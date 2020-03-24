Мировой экономике предрекли глубокий кризис на годы вперед

На восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса понадобится несколько лет.

На быстрый возврат к докризисному состоянию рассчитывать не приходится. Об этом заявил глава Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа, передает BBC.

Мировой кризис

Гурриа сказал, что убытки от Covid-19 уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001 года.

"Мы не знаем, сколько денег потребуется на борьбу с безработицей – потому что нам неизвестно, сколько человек потеряют работу. И мы не знаем, сколько потребуется для реанимации сотен тысяч средних и мелких предприятий, которые уже пострадали", – считает Гурриа.

Думать, что экономики отдельных стран быстро вернуться к "докоронавирусным" показателям – значит поддаваться ложным надеждам, сказал Гурриа.

Организация уже призвала правительства на время пренебречь правилами бюджетной экономии, чтобы можно было выделить деньги на организацию быстрого тестирования на Covid-19 и лечение заболевания. В ОЭСР входят 36 государств мира, на которые приходится около 80% мировой экономики.

Прогноз роста мировой экономики ухудшен ВВС

Прогноз ОЭСР о сокращении роста мирового ВВП вдвое (до 1,5% в год) из-за пандемии, опубликованный в начале марта, уже выглядит чрезмерно оптимистичным, сказал Гурриа.

Угроза рецессии

Гурриа предсказывает, что в ближайшие месяцы некоторые крупнейшие экономики мира окажутся в рецессии. Технически рецессия фиксируется, если два квартала подряд в стране падает ВВП.

"Даже если общемировой рецессии не будет, мы получим либо нулевой, либо отрицательный рост во многих странах мира, включая крупнейшие. Из-за этого общемировой рост не только будет низким в этом году, но и будет долго восстанавливаться", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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