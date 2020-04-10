Министр финансов заявил, что Украине не нужно реструктуризировать госдолг

Антон Малиновский Mакроэкономика 23:21, 10.04.2020 Обновлено: 00:07, 11.04.2020

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что на сегодняшний день в Украине нет условий для реструктуризации государственного долга.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". По его словам, долговая нагрузка сейчас контролируется и ожидается кредитная поддержка Всемирного банка и Европейской комиссии.

"На сегодняшний момент никаких условий для проведения реструктуризации нет. То есть, нет необходимых условий для проведения реструктуризации. Долговая нагрузка абсолютна контролируемая. Мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит. У нас на завершающей стадии переговоры с Международным валютным фондом, мы ожидаем кредитную поддержку Всемирного банка, Европейской комиссии", – заявил Марченко.

Сергей Марченко
Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины намерено уже в мае создать 500 тысяч рабочих мест, чтобы избежать развития экономического кризиса.

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