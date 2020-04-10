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11 апреля • обновлено в 00:52
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Министр финансов заявил, что Украине не нужно реструктуризировать госдолг

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Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что на сегодняшний день в Украине нет условий для реструктуризации государственного долга.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". По его словам, долговая нагрузка сейчас контролируется и ожидается кредитная поддержка Всемирного банка и Европейской комиссии.

"На сегодняшний момент никаких условий для проведения реструктуризации нет. То есть, нет необходимых условий для проведения реструктуризации. Долговая нагрузка абсолютна контролируемая. Мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит. У нас на завершающей стадии переговоры с Международным валютным фондом, мы ожидаем кредитную поддержку Всемирного банка, Европейской комиссии", – заявил Марченко.

Сергей Марченко

Сергей Марченко

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины намерено уже в мае создать 500 тысяч рабочих мест, чтобы избежать развития экономического кризиса.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Сергей Марченко Савик Шустер
Место
Украина
Тег
долги
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Мир Миру
Мир Миру
Треба припиняти знущання над мізками Зеленського. Уряд хоче віддати 17 млрд дол зовнішнього боргу, гривню і землю України «в навантаження». Взамін, планує отримати 10 млрд дол кредиту. Хто дозволить таке зробити в період глибокої економічної кризи в країні?
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
В 2020 году Украина должна выплатить по внешним долгам $17,06 млрд. Пик нагрузки — первый и третий кварталы На сегодня Украина не выплатила ещё НИЧЕГО!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Kuksov Michael, Выплатили вроде, лямов 200-300 по моему)
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Экономика Mакроэкономика

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