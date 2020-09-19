Министр финансов рассказал, грозит ли Украине дефолт

Министр финансов Сергей Марченко выступил против реструктуризации внешних долгов и отрицает возможность дефолта Украины.

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передают Українські Новини. "Я отношусь к таким идеям (к приостановке выплат по внешним долгам) категорически негативно. Можно один раз не заплатить средства, которые вы должны. И в другой раз вам не поверят и не дадут взаймы. К сожалению, в практике Украины такие случаи были, когда мы осуществляли реструктуризации", – сказал министр.

Он добавил, что необходимо проводить взвешенную долговую политику. "Я полагаю, что необходимо искать возможности и не проводить реструктуризации, проводить взвешенную долговую политику, чтобы о ситуации даже не шла речь. Списывают долги или проводят реструктуризации или страны, в которых политики абсолютно безответственные, или страны, которые не имеют возможности заплатить по долгам. Полагаю, что Украина не должна идти таким путем… Не надо употреблять слово дефолт… его не будет", – подчеркнул Марченко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украине для выполнения всех своих финансовых обязательств в 2020 году нужны 644 млрд грн, 300 млрд смогут привлечь из бюджета, а еще 346 млрд грн придется найти.

При этом в НБУ уверены, что ни дефолт, ни проблемы с обслуживанием госдолга Украине не грозит. Один из возможных источников погашения задолженности – новые долги. К примеру, только кредит от МВФ может составить более $5,5 млрд, при этом его получение откроет возможность взять дешевые кредиты в других финансовых учреждениях.