Минфин продал ОВГЗ на 11,5 млрд гривен

Министерство финансов Украины во вторник, 21 июля, продало облигаций внутреннего займа на более 11,5 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении на странице министерства в Facebook. Инвесторам предложили три выпуска ценных бумаг, два из которых номинированы в национальной валюте и один – в иностранной валюте. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне – 6 месяцев и 2 года.

От размещения 6-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 4,67 млрд грн, а от двухлетних – 2,1 млрд грн. Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 7,74%, в то время как 2-летних – 10,25%.

В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $171 млн. Средневзвешенная ставка доходности осталась неизменной – 3,39%.

"По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 11,501 млрд грн", – сообщили в Минфине.

Минфин продал ОВГЗ на 11,5 млрд грн Минфин

Результаты аукционов ОВГЗ Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший глава НБУ Яков Смолий заявил, что активую продажу облигаций государственного долга, котору проводил Нацбанк, нельзя назвать "пирамидой". Также, по его словам, она не является причиной убытков экспортеров.