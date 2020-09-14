Минфин подал в Кабмин проект бюджета Украины на 2021 год: главное о документе

Министерство финансов Украины направило проект Государственного бюджета Украины на 2021 на рассмотрение правительства.

Об этом говорится в сообщении на странице Минфина в Facebook в понедельник, 14 сентября.

Там отметили, что документ на рассмотрение Верховной Рады поступит вовремя, то есть до 15 сентября.

Ключевые приоритеты проекта осбюджета-2021:

повышеная минимальная заработная плата;

качественное образование;

доступная медицина;

противодействие пандемии и COVID-19;

вакцинация;

забота о старости (помощь пенсионерам 75+)

надежная оборона и безопасность;

большое строительство (дороги);

удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны);

развитие культуры;

поддержка спорта высоких достижений;

масштабная цифровизация экономики;

финансово состоятельные регионы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Данил Гетманцев сообщил, что проект бюджета Украины на 2021 год в Верховной Раде ожидают до 15 сентября.

В Украине за семь месяцев 2020 года дефицит госбюджета составил более 47 млрд грн. К тому же в июле доходы общего фонда госбюджета перевыполнен на 11,6%.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин представит и подаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2021 год 15 сентября.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!