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Минфин подал в Кабмин проект бюджета Украины на 2021 год: главное о документе

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Mакроэкономика
4,0 т.

  • В Минфине сообщили, что подали в КМУ проект бюджета-2021. Ожидается, что в Раду он попадет 15 сентября

  • Среди ключевых приоритетов – повышенная минималка, образование, противодействие пандемии и вакцинация

  • Также деньги пойдут на оборону, дороги, закупку пассажирских вагонов и развитие регионов

Минфин подал в Кабмин проект бюджета Украины на 2021 год

Министерство финансов Украины направило проект Государственного бюджета Украины на 2021 на рассмотрение правительства.

Об этом говорится в сообщении на странице Минфина в Facebook в понедельник, 14 сентября.

Там отметили, что документ на рассмотрение Верховной Рады поступит вовремя, то есть до 15 сентября.

Ключевые приоритеты проекта осбюджета-2021:

  • повышеная минимальная заработная плата;

  • качественное образование;

  • доступная медицина;

  • противодействие пандемии и COVID-19;

  • вакцинация;

  • забота о старости (помощь пенсионерам 75+)

  • надежная оборона и безопасность;

  • большое строительство (дороги);

  • удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны);

  • развитие культуры;

  • поддержка спорта высоких достижений;

  • масштабная цифровизация экономики;

  • финансово состоятельные регионы.

Минфин подал проект бюджета на 2021 год в Кабмин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Данил Гетманцев сообщил, что проект бюджета Украины на 2021 год в Верховной Раде ожидают до 15 сентября.

В Украине за семь месяцев 2020 года дефицит госбюджета составил более 47 млрд грн. К тому же в июле доходы общего фонда госбюджета перевыполнен на 11,6%.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин представит и подаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2021 год 15 сентября.

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