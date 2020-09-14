Минфин подал в Кабмин проект бюджета Украины на 2021 год: главное о документе

В Минфине сообщили, что подали в КМУ проект бюджета-2021. Ожидается, что в Раду он попадет 15 сентября
Среди ключевых приоритетов – повышенная минималка, образование, противодействие пандемии и вакцинация
Также деньги пойдут на оборону, дороги, закупку пассажирских вагонов и развитие регионов
Министерство финансов Украины направило проект Государственного бюджета Украины на 2021 на рассмотрение правительства.
Об этом говорится в сообщении на странице Минфина в Facebook в понедельник, 14 сентября.
Там отметили, что документ на рассмотрение Верховной Рады поступит вовремя, то есть до 15 сентября.
Ключевые приоритеты проекта осбюджета-2021:
повышеная минимальная заработная плата;
качественное образование;
доступная медицина;
противодействие пандемии и COVID-19;
вакцинация;
забота о старости (помощь пенсионерам 75+)
надежная оборона и безопасность;
большое строительство (дороги);
удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны);
развитие культуры;
поддержка спорта высоких достижений;
масштабная цифровизация экономики;
финансово состоятельные регионы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Данил Гетманцев сообщил, что проект бюджета Украины на 2021 год в Верховной Раде ожидают до 15 сентября.
В Украине за семь месяцев 2020 года дефицит госбюджета составил более 47 млрд грн. К тому же в июле доходы общего фонда госбюджета перевыполнен на 11,6%.
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин представит и подаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2021 год 15 сентября.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!