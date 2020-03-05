Милованов предупредил об угрозе кризиса в Украине из-за коронавируса

Бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что эпидемия коронавируса может привести к кризису в экономике Украины.

По его мнению, в случае потребности правительство должно смягчить налоги, дать пенсионерам "коммунальные каникулы" и защитить пошлинами украинских производителей. Об этом говорится в списке пяти самых главных приоритетов в экономике Украины, которые Милованов назвал в Facebook.

Милованов сказал, как сохранить экономику

Что Милованов предложил делать дальше

Удержать макроэкономическую стабильность

По словам Милованова, нужно сохранить стабильный курс гривны (24-26 грн/$), низкую инфляцию (5%), экономический рост (3,2% в 2019, 3,7% в 2020), рост зарплат (18% в 2019), сбалансированный бюджет с низким дефицитом (1-2%), низкие ставки по долгу правительства (10%).

Привлекать инвестиции в экономику

"Инвестиции – единственный путь для развития Украины. Износ основных средств производства в Украине составляет в среднем 60%. У стран-соседей – 35-40%. Нужно использовать все имеющиеся инструменты для привлечения инвестиций – внутренних и внешних, малого бизнеса, приватизация, концессии, индустриальные парки, программы поддержки экспорта и МСБ, капитальные инвестиции из бюджета, инвестиционные няни", – написал бывший министр.

Развивать рынки: земли, труда, капитала, технологий, интеллектуальных прав собственности и тому подобное.

Защищать права собственности.

Милованов считает, что без верховенства права (и защиты прав инвесторов и кредиторов) никакие изменения не будут иметь реального мощного эффекта.

Противостоять коронавирусу

Бывший министр заявил, что вероятность эпидемии в Украине низкая, но постепенно растет. Она может привести к кризису в экономике.

"Правительство должно подготовить четкую и практическую стратегию реагирования в экономике: монетарная политика (предоставление ликвидности, смягчения ставки и т.д.), фискальная политика (налоговые каникулы определенным отраслям при необходимости, бюджетная поддержка), при необходимости ограничения экономической активности определенных отраслей и предприятий (туризм , транспорт, розничная торговля), ограничение социальной активности (например, каникулы на коммунальные платежи для пенсионеров), защитные действия в международной торговле, меморандумы совместных действий с отраслями, чьи товары или услуги критические во время эпидемии", – предупредил Милованов.

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