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5 марта • обновлено в 12:56
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Милованов предупредил об угрозе кризиса в Украине из-за коронавируса

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Бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что эпидемия коронавируса может привести к кризису в экономике Украины.

По его мнению, в случае потребности правительство должно смягчить налоги, дать пенсионерам "коммунальные каникулы" и защитить пошлинами украинских производителей. Об этом говорится в списке пяти самых главных приоритетов в экономике Украины, которые Милованов назвал в Facebook.

Милованов сказал, как сохранить экономику

Милованов сказал, как сохранить экономику

Что Милованов предложил делать дальше

  • Удержать макроэкономическую стабильность

По словам Милованова, нужно сохранить стабильный курс гривны (24-26 грн/$), низкую инфляцию (5%), экономический рост (3,2% в 2019, 3,7% в 2020), рост зарплат (18% в 2019), сбалансированный бюджет с низким дефицитом (1-2%), низкие ставки по долгу правительства (10%).

  • Привлекать инвестиции в экономику

"Инвестиции – единственный путь для развития Украины. Износ основных средств производства в Украине составляет в среднем 60%. У стран-соседей – 35-40%. Нужно использовать все имеющиеся инструменты для привлечения инвестиций – внутренних и внешних, малого бизнеса, приватизация, концессии, индустриальные парки, программы поддержки экспорта и МСБ, капитальные инвестиции из бюджета, инвестиционные няни", – написал бывший министр.

  • Развивать рынки: земли, труда, капитала, технологий, интеллектуальных прав собственности и тому подобное.

  • Защищать права собственности.

Милованов считает, что без верховенства права (и защиты прав инвесторов и кредиторов) никакие изменения не будут иметь реального мощного эффекта.

  • Противостоять коронавирусу

Бывший министр заявил, что вероятность эпидемии в Украине низкая, но постепенно растет. Она может привести к кризису в экономике.

"Правительство должно подготовить четкую и практическую стратегию реагирования в экономике: монетарная политика (предоставление ликвидности, смягчения ставки и т.д.), фискальная политика (налоговые каникулы определенным отраслям при необходимости, бюджетная поддержка), при необходимости ограничения экономической активности определенных отраслей и предприятий (туризм , транспорт, розничная торговля), ограничение социальной активности (например, каникулы на коммунальные платежи для пенсионеров), защитные действия в международной торговле, меморандумы совместных действий с отраслями, чьи товары или услуги критические во время эпидемии", – предупредил Милованов.

Как сообщал OBOZREVATEL, экономические последствия от коронавируса почувствуют на себе все украинцы. Техника, комплектующие, вещи и даже продукты питания – все это завязано на китайском производстве.

Вспышка нового коронавируса COVID-19 в Италии и карантинный режим "ударили" по сельскому хозяйству страны. Это связано с резким уменьшением количества трудовых мигрантов.

Падение цен на нефть, вызванное эпидемией коронавируса, негативно сказывается на российской экономике, в первую очередь за счет падения цен на нефть и другие сырьевые товары.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Теги
Экономика Украины вирус
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Это он так тролит Зеленского? Ушел демонстративно из правительства, теперь выдал рекомендации! Напрашивается вывод, что все это ему не давали делать! Его уход для всех нас предостережение о том, что нас ждет ..опа !
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Кто на чем пиарится... вот и еще один xoxлo-пиздoбoл решил изобразить из себя умного.
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