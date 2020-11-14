Миллиардер спрогнозировал "взрывной рост" и сказал, когда спадет пандемия

Миллиардер Билл Акман спрогнозировал: мировая экономика будет в "ужасном" состоянии ближайшие три-четыре месяца. Но потом вакцина станет доступна во многих странах и начнется "взрывной рост".

Такой прогноз бизнесмен озвучил изданию Forbes. Одна из проблем: предприятия не смогут работать "на открытом воздухе", как делали летом, поэтому будут вынужден вовсе закрыться. Когда вакцина станет доступна большинству, ожидается "взрывной рост" ресторанного и гостиничного бизнеса.

Ресторанные холдинги Акмана также включают в себя ресторанные бренды Burger King и Popeye, а также Starbucks. "Я думаю, что будет взрывной рост числа путешествий, когда люди будут питаться вне дома и захотят жить своей жизнью... Так что сочетание этих факторов может привести к некоторому хорошему, надеюсь, взрывному росту", – пояснил бизнесмен.

Как отмечает издание, с начала пандемии он заработал 2,6 миллиарда долларов, сделав ставку на 27 миллионов долларов на индексы высокодоходных облигаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября нардепы 275 голосами приняли бюджет страны в первом чтении. В проекте бюджета Украины на 2021 год предложили увеличить расходы на 17 млрд грн. В частности, больше всего из этой суммы пойдет на депутатские нужды и инфраструктуру, медицину, спорт.