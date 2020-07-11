Международные резервы Украины в июне выросли на более чем 3 миллиарда долларов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль Facebook в субботу, 11 июля. Сейчас резервы составляют более 28,5 миллиарда долларов.

"Это самый высокий уровень резервов за последние 8 лет. Сейчас текущие резервы покрывают почти 5 месяцев импорта, а это один из ключевых факторов макрофинансовой стабильности", – заявил Шмыгаль.

Международные резервы Украины выросли более чем на $3 млрд, – Шмыгаль

Как писал OBOZREVATEL, дефицит общего фонда бюджета Украины по итогам первого полугодия 2020 года составил более 38 млрд гривен.