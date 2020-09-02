Меркель защитила "Северный поток-2": как Германия выступила против США и Украины
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство добьется завершения строительства российского "Северного потока-2". При этом немецкий лидер раскритиковала намерение США ввести санкции.
О том, почему Германия выступает за "Северный поток-2", который ударит по Украине и Польше, – читайте в материале OBOZREVATEL.
Меркель "за" Северный поток, а США – против
"Мы считаем незаконными эти экстерриториальные санкции, то есть санкции, которые выходят за пределы территории США", – цитирует канцлера издание RTL. Три сенатора США написали в немецкий порт Засниц-Мукран на Балтийском море письмо с угрозами принять карательные меры против членов совета директоров, руководителей и акционеров, если они будут участвовать в запуске или работе "Северного потока-2".
Как поясняет OBOZREVATEL аналитик Егор Комов, "Северный поток-2" – это проект не только России, но и Германии. Немцы чуть ли не меньше россиян заинтересованы в новом трубопроводе. Для них – это шанс стать энергетическим хабом Европы.
"Без "Северного потока-2" можно легко обойтись, поставки в Европу стабильны. Но и если сейчас они невозможны без участия украинской газотранспортной системы, то после запуска "Северного потока-2" Украина рискует остаться без транзита. Это для нас большая проблема. Первое – что делать, если одна из самых крупных в Европе газотранспортных систем (наша) останется без газа, превратится в груду металла. Второе – чем заменить ежегодный доход в размере в миллиарды долларов от транзита. Есть еще вопрос безопасности – пока у нас газопровод, на активные военные действия Россия не пойдет", – поясняет Комов.
Угроза для Украины
Россия же в случае запуска "Северного потока-2" сможет отказаться от украинского газопровода и утвердит свои позиции главного поставщика голубого топлива в ЕС. Такой расклад не выгоден не только Украине, но и Польше (они также могут лишиться транзита).
США и сами готовы поставлять сжиженный газ в Европу, более того, они неоднократно повторяли, что нельзя с одной стороны принимать санкции против РФ, осуждать ее агрессию в Украине, а с другой – финансировать ее, покупая газ.
И сейчас заинтересованность Германии очевидна, как никогда. Накануне расширение санкций СМИ узнали о споре между немецким канцлером Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом. Разговор был о "Северном потоке-2" и его роли в Европе.
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.
Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
15 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) отказало компании Nord Stream 2 AG в выводе проекту российского газопровода "Северный поток-2" из-под правил обновленной газовой директивы ЕС.
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) изменило свое решение в пользу России и вывело ее газопровод "Северный поток-2" из-под действия норм газовой директивы Евросоюза на территории страны сроком на 20 лет.