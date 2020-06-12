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12 июня • обновлено в 15:24
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Медведчук уже давно владеет долей в "1+1", а Суркис может использовать эту информацию против НБУ

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Один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук через свою супругу Оксану Марченко уже много лет владеет долей в телекомпании "1+1", однако скрывал свое участие.

Как рассказывают приближенные к группе телеканалов источники OBOZREVATEL, компания "Болвик венчерз ЛТД", которую Медведчук внес в декларацию в качестве собственности своей супруги, уже длительное время владеет долей в телекомпании "1+1" в размере 24,6%. Указанные акции через компанию принадлежат трем бизнесменам в равных долях (по 8,2% акций "плюсов").

Среди этих собственников: жена Медведчука и Игорь Суркис. Последний через траст указан в структуре собственности единственным собственником общей доли "Болвик венчерз ЛТД" (24,6%). При этом на самом деле и у компании, и у акций есть сразу трое равноправных владельцев. То есть представляет компанию Суркис, но владеет только 1/3.

Структура собственности 1+1

Структура собственности 1+1

1+1

Структура собственности 1+1

ааа

Структура собственности 1+1

1+1

Как стало известно OBOZREVATEL, информация о том, что Игорь Суркис не владеет всем пакетом акций, а только представляет его, может помочь в судах против НБУ. Национальный банк признал Суркиса инсайдером ПриватБанка из-за того, что он вместе с Игорем Коломойским являются партнерами по телеканалу "1+1".

Однако новые обстоятельства указывают на то, что у Игоря Суркиса есть менее 10% телеканала, могут позволить адвокатам предпринимателя предъявить новые аргументы против решения НБУ. Так, если он владеет менее, чем 10% акций, не может считаться связанным лицом.

Декларация Оксаны Марченко

Декларация Оксаны Марченко

НАПК

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • журналисты программы "Схемы" узнали, что Медведчук указал в своей декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

  • Эта фирма, зарегистрированная на жену политика Оксану Марченко, через цепочку других владеет 24,66% в ООО "Телерадиокомпания" Студия 1+1".

  • Так же кипрская фирма, задекларированная Медведчуком, фигурирует в структуре собственности другого телеканала группы, "2+2" (ООО "Гравис-Кино") с долей в 24,51%.

  • В медиагруппе "1+1" заявили, что информация об этом для них является новой.

  • Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, совладелец группы каналов "1+1", также заявил, что это стало для него новостью.

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Тема
Национализация ПриватБанка
Место
Украина
Тег
ПриватБанк
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