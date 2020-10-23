Масштабная чистка в таможне: чем занимались уволенные топ-менеджеры

В Украине сразу после назначения нового главного таможенника начался передел власти в ведомстве. Всего за один день уволили 5 руководителей областных и координационно-мониторинговой таможен.

В распоряжение OBOZREVATEL попали приказы об увольнении. Как сообщают наши источники, такими действия одни кураторы ведомства "передают приветы" конкурирующим структурам. Согласно открытым данным и расследованиям СМИ, ряд уволенных таможенников могут быть замешены в незаконных схемах.

Итак, 23 октября уволены:

Нидерман С.С (и.о. Начальника координационно-мониторинговой таможни);

Терещук Ю.В (и.о. Начальника Буковинской таможни). Как утверждают в СМИ, он якобы содействовал группировкам обвиняемых в контрабанде "Слонов" и "Кушнира" по ввозу "тяжёлых" турецких машин;

Цабак В.Я.(и. о. Начальника Галицкой таможни). Согласно данным из открытых источников, он якобы вместе с подчиненными занимался пропуском черной контрабанды, без таможенного оформления, 100 фур в месяц. А также 300 фур в месяц высоко ликвидного товара под видом сэкондхенда. А также 3000 "евроблях", по $200 с каждой. Собирал, как говорят, Чаплин Остап. Кроме того, на Краковце пропуск на экспорт янтаря по $50 за кг. На Раве-Русской, якобы, собирал наличку Босый Владимир.

Висьтак И.Я. (и. о. Начальника Волынской таможни);

Мусиенко А.И. (и.о. Начальника Днепровской таможни);

Панчук ( начальник Полесской таможни). С 15 октября находится на больничном. Его связывают с ввозом 10 000 "евроблях" по $300 с машины.

Таким образом, сразу после увольнения с должности врио главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначения на его место Евгения Ентиса начался масштабный передел власти. Новый главный таможенник начал свою работу с кадровых чисток, и вместо того чтобы прекращать схемы и наполнять бюджет, начал завоевывать влияние.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 августа Денис Пудрик стал исполняющим обязанности главы Одесской таможни. Его назначение вызвало критику среди политиков.

Чиновник был люстрирован, поскольку он работал во времена президентства Виктора Януковича. Однако позднее он оспорил это решение в суде и добился компенсации в размере 677 тыс. гривен за вынужденные прогулы.

21 октября Пудрика уволили с должности.