Крадуцкий, Гончарук и Милованов: кто должен понести уголовную ответственность за срыв подготовки к эпидемии коронавируса

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук, экс-министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий (отвечающий в Зе-команде за медицину) проигнорировали все меры и шаги по предотвращению распространения коронавируса.

В то время как другие страны запрещали вывозить маски и инвестировали в борьбу с пандемией сотни миллионов и даже миллиарды долларов, украинские власти игнорировали проблему, позволяя делкам зарабатывать на вирусе. В результате страна осталась без масок, тестов, без аппаратов искусственной вентиляции легких, без мобильных госпиталей, а карантин ввели с опозданием.

Такое халатное отношение к своим обязанностям может привести к масштабным последствиям. О том, к чему привело бездумное правление власть имущих и почему их могут привлечь к уголовной ответственности за преступное бездействие – читайте в материале OBOZREVATEL.

В разгар коронавируса маски вывозили за границу

...а теперь они продаются по 1200 грн. за упаковку.

Тогдашний глава правящего Кабинета Алексей Гончарук и профильный министр Тимофей Милованов полностью провалили подготовку страны к противодействию распространению смертельному вирусу. Достаточно озвучить один простой факт: секретарь СНБО Алексей Данилов дважды (!) в январе и в феврале просил премьера запретить экспорт масок, указывая на возможные последствия, однако премьер-реформатор эту рекомендацию игнорировал. Ну не увидел г-н Гончарук такой проблемы.

В распоряжение OBOZREVATELпопали оба письма Данилова. В результате только в феврале из страны вывезли 118 тонн масок с фильтрами и 408 тонн без фильтра. Этих объемов хватило бы на обеспечение потребностей страны на длительный период.

Запретил экспорт уже новый премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако такое решение было принято слишком поздно – в львиной доле аптек масок нет вообще, а там, где они есть, цены взлетели в сотни раз. В некоторых аптеках их продают по 1200 грн за 100 штук, при себестоимости всей упаковки в 20 грн.

Ведущие страны мира уже давно запретили экспортировать товары, которые могут сохранить здоровье в условиях распространения вируса. США, Китай, Европа практически сразу закрыли свои границы для вывоза товаров санитарной защиты и медицинского оборудования, использующего при лечении коронавируса, но не Украина. С нашей страны еще до последнего времени можно было вывозить те же маски, чем ушлые предприниматели пользовались по полной.

Среди таких компаний, к примеру, ООО "Мамона Трейд" (город Прилуки, принадлежит Татьяне Паляничко), "Аско Эксим Групп" (Киев, принадлежит Александру Середе) и другие. По какой причине премьер игнорировал письма СНБО и позволял вывозить маски из страны? Есть ли в этом собственный интерес или он просто продемонстрировал свою несостоятельность? Пока это загадка.

Как в других странах: в Италии, Франции, Германии и даже в России в аптеках маски раздают бесплатно. Государство cразу запретило вывозить маски за границу.

Тестов на коронавирус в стране нет

Такая же ситуация и с тестами на коронавирус, закупить которые должно было правительство Гончарука. Экспресс-тесты на выявление коронавируса сейчас есть только в двух регионах Украины, еще 15 регионов направили запросы.

В больницах не могут определить, чем вызвано воспаление легких и при этом могут фиксировать смерть в результате пневмонии даже не догадываясь, какая реальная причина заболевания. Видимо, Алексею Гончаруку, главе комитета по вопросам здравоохранения Михаилу Радуцкому (которого в обществе активно называли смотрящим за медициной) и его протеже экс-министру Зоряне Скалецкой не пришло в голову, что диагностика заболевания является важным звеном в противодействии распространения пандемии.

Мы все помним крылатое выражение Радуцкого о предыдущем главе МОЗ: "Х..й в ...опу. Зоряна – мой человек". Ну так теперь придется отвечать: и политически, и с точки зрения уголовного кодекса. Ведь их совместная деятельность - ничто иное, как преступная халатность. При чем, не только Радуцкого и Скалецкой, но и Алексея Гончарука, бывшего премьера, отвечающего за медицину. По нашей информации, Гончарук в период формирования его кабинета "забанил" не одного сильного кандидата на пост министра здравоохранения, но вот Скалецкая ему подошла. Поэтому OBOZREVATEL собирается в ближайшее время найти опытных юристов, которые смогут квалифицировать действия этой группы лиц в соответствии со статьями уголовного кодекса.

И еще: мы будем следить за передачей в так называемую концессию медицинских учреждений, особенно известных институтов, как, например, Института ортопедии и травматологии НАМН Украины. И если мы найдем там уши бизнес-партнеров г-на Радуцкого, и тем более - его личные, то навсегда закрепим за ним гордый статус "кРадуцкий".

Лига

Вместо этого власти фактически прятали голову в песке и игнорировали все рекомендации. ВОЗ еще в начале января сделал заявление о критической ситуации и огромных рисках распространения коронавируса. Это сделали для того, чтобы страны имели время подготовить к грядущему удару.

Чем занимался Михаил Радуцкий, который, к слову, не провел ни одного заседания комитета на тему распространения коронавируса? Что делали Скалецкая и Гончарук? Последний, к слову, уже через несколько дней после своего увольнения вылетел в Португалию.

Где экономическая программа на случай кризиса?

Новый премьер Денис Шмыгаль за несколько недель своей работы уже сделал больше, чем его предшественник за месяцы. Предложения снизить или убрать налоги на случай простоя, бюджет на борьбу с коронавирусом – обо всем этом вспомнили только в последние дни. А что было до этого?

Редакционный совет OBOZREVATEL еще месяц назад призывал Алексея Гончарука отреагировать на угрозы, присмотреться к опыту стран, которые уже столкнулись с коронавирусом и немедленно предпринять меры для минимизации удара. И что сделал Гончарук и его Кабмин? Ничего.

Такие действия бывших власть имущих могут считаться преступной бездеятельностью, умышленным отказом от выполнения профессиональных обязанностей. И если из-за этого от коронавируса будут погибать украинцы, которых можно было бы спасти, Гончарук, Милованов и Радуцкий могут понести уголовную ответственность. А представителям правоохранительных органов будет что читать.

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