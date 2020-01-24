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25 января • обновлено в 00:47
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На счету 27 млрд: Маркарова призвала не "волноваться" о госбюджете

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Министерство финансов Украины на данный момент не видит рисков относительно выполнения госбюджета 2020 года.

Такое заявление в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 24 января, сделала министр финансов Оксана Маркарова (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В то же время, по ее словам, бюджет выполняется согласно анализу прошлого года "в некоторых категориях немножко хуже", на что влияет, кроме прочего, курс доллара.

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Оксана Маркарова на эфире программы Савика Шустера

Оксана Маркарова на эфире программы Савика Шустера

Скрин видео

"Как вы знаете, бюджет рассчитывается на макропоказателях утвержденных... А бюджет рассчитан по курсу 27. Мы все видим, какой курс у нас сейчас. Но еще раз, мы идем в таких же трендах, в таких же правилах, как и в прошлый год, даже если у нас будет по январю небольшое неисполнение.

Оно было и в прошлом году, и в позапрошлом, мы абсолютно знаем, как это сбалансировать, и тоже принимаем меры и в налоговой администрации, и в таможенной, для того, чтобы в феврале-марте его выровнять", – сказала Маркарова.

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Она отметила, что правительство справляется с вызовами. "Поэтому причин для волнения нет", – сказала министр.

Также Маркарова сообщила, что на казначейском счету Украины 27 миллиардов гривен, чего достаточно для нормального функционирования государства.

"Мы каждый день мониторим наш так называемый казначейский счет. Еще у нас есть валютные счета. По состоянию на сегодня, около 5 миллиардов гривен у нас на гривневом счету. А на валютных счетах, если посчитать в эквиваленте, еще 22 миллиарда", – рассказала Маркарова.

Причин переживать с точки зрения ликвидности нет, подчеркнула она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Оксана Маркарова пояснила, что к невыполнению государственного бюджета в прошлом году привели пять факторов.

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Читайте все новости по теме "Госбюджет-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Госбюджет-2020 Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Оксана Маркарова Савик Шустер
Место
Украина
Теги
видео Экономика Украины Министерство финансов
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