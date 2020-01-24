На счету 27 млрд: Маркарова призвала не "волноваться" о госбюджете

Министерство финансов Украины на данный момент не видит рисков относительно выполнения госбюджета 2020 года.

Такое заявление в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 24 января, сделала министр финансов Оксана Маркарова (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В то же время, по ее словам, бюджет выполняется согласно анализу прошлого года "в некоторых категориях немножко хуже", на что влияет, кроме прочего, курс доллара.

Оксана Маркарова на эфире программы Савика Шустера Скрин видео

"Как вы знаете, бюджет рассчитывается на макропоказателях утвержденных... А бюджет рассчитан по курсу 27. Мы все видим, какой курс у нас сейчас. Но еще раз, мы идем в таких же трендах, в таких же правилах, как и в прошлый год, даже если у нас будет по январю небольшое неисполнение.

Оно было и в прошлом году, и в позапрошлом, мы абсолютно знаем, как это сбалансировать, и тоже принимаем меры и в налоговой администрации, и в таможенной, для того, чтобы в феврале-марте его выровнять", – сказала Маркарова.

Она отметила, что правительство справляется с вызовами. "Поэтому причин для волнения нет", – сказала министр.

Также Маркарова сообщила, что на казначейском счету Украины 27 миллиардов гривен, чего достаточно для нормального функционирования государства.

"Мы каждый день мониторим наш так называемый казначейский счет. Еще у нас есть валютные счета. По состоянию на сегодня, около 5 миллиардов гривен у нас на гривневом счету. А на валютных счетах, если посчитать в эквиваленте, еще 22 миллиарда", – рассказала Маркарова.

Причин переживать с точки зрения ликвидности нет, подчеркнула она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Оксана Маркарова пояснила, что к невыполнению государственного бюджета в прошлом году привели пять факторов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!