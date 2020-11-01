Малюська сообщил о масштабных махинациях со смертями в ОРДЛО

Министерство юстиции Украины обнаружило значительные фальсификации в вопросе регистрации рождений и смертей на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил глава ведомства Денис Малюська. Как сказал министр, "достаточно большой масштаб фальсификаций регистрации рождений и смертей" проверить сейчас нет возможности.

"Например, регистрируют смерть, чтобы переоформить недвижимость неправомерно, или рождение с тем, чтобы получить помощь. У нас нет возможности подробно и с надежностью проверить документы, представляемые на регистрацию и соответствующие процессы пройти. Соответственно, мы обнаружили достаточно большое количество сфальсифицированных данных", – сказал глава Минюста.

Он также указал на бюрократическую проблему. "Мы понимаем, какие данные являются ложными. Но для того, чтобы их убрать из реестра, нужно решение суда. Для решения суда нужно подать иски. Для подачи исков необходимо оплатить пошлину. Причем речь идет о нескольких миллионах. А у нас таких денег в бюджете сейчас пока не запланировано", – пояснил Малюська.

Он выразил надежду, что такой "бюрократический аспект" со временем исправится.

"Просто я к тому, что на самом деле у нас уже есть проблемы с тем, чтобы проводить должным образом регистрационные действия в отношении жителей оккупированной территории", – признал он.

Денис Малюська Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр юстиции Денис Малюська призвал украинцев высказать свое отношение к законодательной инициативе президента Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного Суда. Ответить на вопрос министра можно с телефона или компьютера.