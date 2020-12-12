Лукашенко запретят въезд, а его активы заморозят: Швейцария объявила новые санкции

Совет Федерации Швейцарии ввел санкции против самопровозглашенный президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще 13 человек, которых подозревают в организации незаконных арестов и силового разгона мирных митингов.

Всем, кто попал в "черный список", запретят въезд в Швейцарию, а их активы на территории страны заморозят. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Санкции вступили в силу 11 декабря 2020-го. "Федеральный совет также решил включить в постановление эмбарго на вооружения и товары, которые могут использоваться для внутренних репрессий. ЕС уже ввел соответствующее эмбарго в 2011 году. В значительной степени это было реализовано в Швейцарии на основе существующего законодательства о контроле за военными материалами и товарами", – говорится в постановлении.

28 июня 2006 года Совет Федерации уже принял решение о применении принудительных мер в отношении Беларуси на основе постановления ЕС. Для принятия новых мер постановление было полностью пересмотрено.

"Швейцария очень обеспокоена напряженной ситуацией и призывает к диалогу между правительством и гражданским обществом. Она призывает Беларусь соблюдать свои международные обязательства в области прав человека. К ним относятся соблюдение прав на свободу выражения мнений, собраний и ассоциаций, освобождение всех задержанных лиц и расследование утверждений о пытках или жестоком обращении", – говорится в сообщении Совета.

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