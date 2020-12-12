Лукашенко запретят въезд, а его активы заморозят: Швейцария объявила новые санкции
Совет Федерации Швейцарии ввел санкции против самопровозглашенный президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще 13 человек, которых подозревают в организации незаконных арестов и силового разгона мирных митингов.
Всем, кто попал в "черный список", запретят въезд в Швейцарию, а их активы на территории страны заморозят. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Санкции вступили в силу 11 декабря 2020-го. "Федеральный совет также решил включить в постановление эмбарго на вооружения и товары, которые могут использоваться для внутренних репрессий. ЕС уже ввел соответствующее эмбарго в 2011 году. В значительной степени это было реализовано в Швейцарии на основе существующего законодательства о контроле за военными материалами и товарами", – говорится в постановлении.
28 июня 2006 года Совет Федерации уже принял решение о применении принудительных мер в отношении Беларуси на основе постановления ЕС. Для принятия новых мер постановление было полностью пересмотрено.
"Швейцария очень обеспокоена напряженной ситуацией и призывает к диалогу между правительством и гражданским обществом. Она призывает Беларусь соблюдать свои международные обязательства в области прав человека. К ним относятся соблюдение прав на свободу выражения мнений, собраний и ассоциаций, освобождение всех задержанных лиц и расследование утверждений о пытках или жестоком обращении", – говорится в сообщении Совета.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Инаугурация" Лукашенко 23 сентября прошла без телетрансляции, о ней не знали даже члены белорусского правительства.
США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированными.
Украина до сих пор не ввела санкции против Беларуси за фальсификацию выборов, поскольку Совет национальной безопасности и обороны не принял такого решения.