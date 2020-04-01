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1 апреля • обновлено в 17:02
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/ Mакроэкономика

Лукашенко назвал самую большую проблему Беларуси

1.5т
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что главная проблема его страны – экономика, и она сейчас важнее, чем пандемия коронавируса.

При этом он повторил слова о ситуации президента США Дональда Трампа и отметил, что согласен с его мнением, передает БелТА.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

"Есть ряд проблем, которые мы должны обсудить с вами. Не будем скрывать, это и политические вопросы. Но самая большая проблема – это экономика", – сказал Лукашенко.

Он заявил, что власть Беларуси старается сделать так, чтобы предприятия работали, а люди получали зарплату.

"Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он так откровенно сказал, что если мы не начнем немедленно работать (к американцам обратился, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал. Нам что говорить? Надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно", – заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что не надо сбрасывать со счетов и тему вирусных болезней.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против введения карантина в стране из-за распространения коронавируса.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Тег
экономика
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Комментарии на сайте не модерированы
Лопатин Василий
Лопатин Василий
Самая большая проблема в Беларуси — сам Лукашенко.
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
И в этот момент дружественная Украина поддержала санкции против Беларуси.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Вы будете смеяться, но Украина присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси. Таких идиотских решений у нас не принимали даже тогда, когда МИД возглавлял идиот.
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