Как же хорошо, что я редко смотрю телевизор, иначе можно было бы реально сойти с ума. Вчера случайно наткнулась на подведение итогов недели по одному из украинских каналов. Естественно, речь шла о пандемии коронавируса. Журналисты, эксперты, депутаты пугали людей устрашающими прогнозами заболеваемости и смертности, говорили о том, что Украина приближается к тому моменту, когда будет вынуждена пойти по итальянскому сценарию и начать сортировку больных на предмет необходимости спасения. И даже в моргах мест, оказывается, тоже не хватает…

Полагаю, что запугивают людей умышленно, поскольку власти видят только один выход из ситуации – локдаун. А так как локдаун – непопулярная мера, то надеются, что человеческий страх оправдает ее.

Напомню, что в марте – мае уже вводился строгий карантин. Нам объясняли его необходимость важностью подготовить медицинскую систему ко второй волне коронавируса. К сожалению, медицинская система не была подготовлена, аппараты ИВЛ и защитные средства не закуплены в нужном объеме, а деньги из коронавирусного фонда потрачены не по целевому назначению.

К тому же, карантин, действительно, снижает распространение заболевания, но сам вирус никуда не девается и как только карантин ослабевает – моментально увеличивается число заболевших. Но ведь локдаун не может быть бесконечным! Соответственно, необходимо разработать стратегию борьбы с короновирусом, и реально бороться с ним!

Я много писала о неприемлемости расходования на дороги и патриотическое кино средств коронавирусного фонда и необходимости направления их непосредственно на борьбу с пандемией, но, к сожалению, до сих пор не была услышана. В связи с этим, я решила попробовать воспользоваться еще одним инструментом коммуникации с властью и подала электронную петицию президенту о необходимости проведения массового бесплатного тестирования населения на COVID-19 за счет средств коронавирусного фонда.

Почему я считаю, что предложенная мной мера – это реальный способ побороть коронавирус?

Во-первых, очень много людей не знают о том, что заражены, поскольку переносят болезнь в легкой форме, но при этом они являются переносчиками заболевания. Также, далеко не все люди, имеющие симптомы коронавируса, сдают тесты, ведь платные тесты – это дорого, а бесплатный тест везёт сделать не всем, а результат необходимо ждать до 10 дней. Именно массовое тестирование позволит выявить таких людей и тем самым разорвать цепочку заболеваемости.

Во-вторых, я уверена, что изолировать нужно не здоровых людей, а больных. Ведь сейчас у нас происходит абсолютно противоположная ситуация. Здоровые люди не могут ходить туда, куда им нужно из-за различных ограничений, в то время, как больные вынуждены перемещаться по городу, стоять в очередях в лабораториях и больницах.

В-третьих, я не изобрела велосипед. В прошлые и эти выходные Словакия пошла по этому пути и провела массовое бесплатное экспресс-тестирование населения на антиген. Понятно, что Украина значительно больше Словакии и это организовать сложнее, но я уверена, что возможно.

И наконец, я убеждена, что пришло время использовать коронавирусный фонд по назначению! И мы, налогоплательщики, вправе требовать от власти, чтобы она нас услышала!

Прошу всех, кто согласен с моим предложением, поддержать петицию!

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