Курс ждет резкий разворот, валюта может обвалиться, – известный трейдер о биткоине

Известный трейдер Тон Вейс не ожидает падения биткоина до уровней $10 000 (сейчас курс составляет $13 700). Однако, если это произойдет, высока вероятность дальнейшего снижения цены

Об этом он заявил в комментарии ForkLog. Вейс полагает, что цена биткоина продолжит расти до $14 000-$14 500. После этого она может скорректироваться до $12 000 перед возобновлением роста.

"Будет большая проблема, если цена упадет до $10 000, – мы, скорее всего, пойдем еще ниже. Но я думаю, что $10 000 уже не будет", – отметил он.

Трейдер полагает, что в долгосрочной перспективе рост биткоина продолжится, но он не будет таким резким как в 2017 году. Тон Вейс поделился мыслями о грядущих выборах в США. Он считает, что не имеет значения, кто станет победителем президентской гонки.

Гораздо большие опасения у него вызывают количество напечатанных в этом году долларов и усиливающийся контроль за движением средств. "В этом биткоин – большая проблема для правительства. Когда люди могут переводить миллиарды долларов, а власти не знают, кто это делает, – для них это очень большая проблема", – подчеркнул Тон Вейс.

Одним из рисков, связанных с добавлением компанией PayPal поддержки биткоина, он считает возможность властей отслеживать счета пользователей: "Если у меня "сидят" доллары или биткоины в PayPal, и правительству не нравится, что я делаю, они могут позвонить в компанию и остановить мой счет".

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