Курс рубля начал отвоевывать докризисные отметки

В России продолжается укрепление рубля. На Московской бирже в среду, 3 июня, доллар подешевел почти на 37 копеек, опустившись до 68,29 руб./$.

Евро также подешевело – его стоимость снизилась до 76,64 руб./евро (минус 5 копеек). Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 10:20 по киевскому времени.

Биржевики советуют спекулянтам активно продавать иностранную валюту.

Курс валют в России investing.com

Курс валют в России investing.com

Как сообщал OBOZREVATEL, экономика России из-за коронакризиса и обвала цен на нефть в апреле 2020 года упала на 12%.

В правительстве России собираются закрывать дыры в бюджете за счет продажи населению "народных" облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их аналогов в регионах.