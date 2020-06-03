Курс рубля начал отвоевывать докризисные отметки

Андрей Довгань Mакроэкономика 10:48, 3.06.2020

В России продолжается укрепление рубля. На Московской бирже в среду, 3 июня, доллар подешевел почти на 37 копеек, опустившись до 68,29 руб./$.

Евро также подешевело – его стоимость снизилась до 76,64 руб./евро (минус 5 копеек). Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 10:20 по киевскому времени.

Биржевики советуют спекулянтам активно продавать иностранную валюту.

Курс валют в России
investing.com
Курс валют в России
investing.com

Как сообщал OBOZREVATEL, экономика России из-за коронакризиса и обвала цен на нефть в апреле 2020 года упала на 12%.

В правительстве России собираются закрывать дыры в бюджете за счет продажи населению "народных" облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их аналогов в регионах.

Комментировать
Экономика Mакроэкономика

Смотрите также

На "Барабашово" в Харькове заявили о частичном выходе на докарантинный уровень

Жестокое убийство в Киеве совершили двое военных. Подробности цинично спланированного преступления

"Я тебя разорву!" Девушка рассказала, как ее насиловали и избивали копы в Кагарлыке

ФСБ обнародовала видео похищения и допроса украинского воина в Крыму: в ВСУ заявили о фейке

ЕС и Британия вслед за Канадой выступили против возвращения России в G7