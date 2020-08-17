Курс валют на 17 августа: гривня в начале недели укрепилась к доллару и евро

В Украине подешевели доллар и евро. Коллаж Обозревателя
Нацбанк Украины в понедельник, 17 августа, снизил курсы иностранных валют. Доллар подешевел на 6 копеек, а стоимость евро снизилась на 11 копеек.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
1 доллар США – 27,34 грн
1 евро – 32,30 грн.
Курс НБУ НБУ
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Доллар:
Покупка – 27,22 грн/$ (-3 коп.)
Продажа – 27,53 грн/$ (-3 коп.)
Курс доллара в банках Минфин
Евро:
Покупка – 31,95 грн/€ (-3 коп.)
Продажа – 32,52 грн/€ (-3 коп.)
Курс евро в банках Минфин
Доллар:
Покупка – 27,35 грн/$
Продажа – 27,45 грн/$
Курс доллара в обменниках kurs.com.ua
Евро:
Покупка – 32,46 грн/€
Продажа – 32,57 грн/€
Курс евро в обменниках kurs.com.ua
Доллар:
Покупка – 27,38 грн/$
Продажа – 27,43 грн/$
Курс доллара на черном рынке Минфин
Евро:
Покупка – 32,13 грн/€
Продажа – 32,22 грн/€
Курс евро на черном рынке Минфин
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в пятницу, 14 августа, снизился на 12 копеек и установился на уровне 27,40 грн. А стоимость евро выросла – до 32,41 грн (+2 коп.)
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