Курс валют на 17 августа: гривня в начале недели укрепилась к доллару и евро

В Украине подешевели доллар и евро. Коллаж Обозревателя

Нацбанк Украины в понедельник, 17 августа, снизил курсы иностранных валют. Доллар подешевел на 6 копеек, а стоимость евро снизилась на 11 копеек.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 17 августа

1 доллар США – 27,34 грн

1 евро – 32,30 грн.

Курс НБУ НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,22 грн/$ (-3 коп.)

Продажа – 27,53 грн/$ (-3 коп.)

Курс доллара в банках Минфин

Евро:

Покупка – 31,95 грн/€ (-3 коп.)

Продажа – 32,52 грн/€ (-3 коп.)

Курс евро в банках Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,35 грн/$

Продажа – 27,45 грн/$

Курс доллара в обменниках kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 32,46 грн/€

Продажа – 32,57 грн/€

Курс евро в обменниках kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,38 грн/$

Продажа – 27,43 грн/$

Курс доллара на черном рынке Минфин

Евро:

Покупка – 32,13 грн/€

Продажа – 32,22 грн/€

Курс евро на черном рынке Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в пятницу, 14 августа, снизился на 12 копеек и установился на уровне 27,40 грн. А стоимость евро выросла – до 32,41 грн (+2 коп.)

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