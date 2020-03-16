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16 марта • обновлено в 10:19
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/ Mакроэкономика

Курс рубля в России снова обвалился: график

4.4т
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В России в понедельник, 16 марта, обвалился курс рубля. На фоне снижения цен на нефть и эпидемии коронавируса он превысил психологическую отметку в 74 руб./$.

По данным Московской биржи, торги в прошлую пятницу были закрыты на уровне 72,59 руб./$. То есть доллар подорожал сразу на 1,41 рубль. Стоимость американской валюты продолжила рост.

Стоимость валют в России

Стоимость валют в России

Московская биржа

Стоимость доллара в России

Стоимость доллара в России

Московская биржа

Курс евро также взлетел. Если в пятницу торги закрылись со стоимостью 80,73 руб./евро, то уже в понедельник к 9.40 утра по киевскому времени курс поднялся до 82,60 руб./евро.

Стоимость евро в России

Стоимость евро в России

Московская биржа

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Кризис в России Курс валют
Место
Россия
Теги
Новости России евро рубль доллар
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Петров Игорь
Петров Игорь
...давай,деревянный рекордсмен,мы за тебя болеем.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Валится сортир!
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