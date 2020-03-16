Курс рубля в России снова обвалился: график

В России в понедельник, 16 марта, обвалился курс рубля. На фоне снижения цен на нефть и эпидемии коронавируса он превысил психологическую отметку в 74 руб./$.
По данным Московской биржи, торги в прошлую пятницу были закрыты на уровне 72,59 руб./$. То есть доллар подорожал сразу на 1,41 рубль. Стоимость американской валюты продолжила рост.
Стоимость валют в России
Московская биржа
Стоимость доллара в России
Московская биржа
Курс евро также взлетел. Если в пятницу торги закрылись со стоимостью 80,73 руб./евро, то уже в понедельник к 9.40 утра по киевскому времени курс поднялся до 82,60 руб./евро.
Стоимость евро в России
Московская биржа
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
Курс рубля в России продолжил падение – впервые с февраля 2016 года он превысил критическую отметку в 75 руб./$. Это происходит на фоне обвала цен на нефть, пандемии коронавируса и начала экономического кризиса.
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