Курс рубля в России снова обвалился: график

В России в понедельник, 16 марта, обвалился курс рубля. На фоне снижения цен на нефть и эпидемии коронавируса он превысил психологическую отметку в 74 руб./$.

По данным Московской биржи, торги в прошлую пятницу были закрыты на уровне 72,59 руб./$. То есть доллар подорожал сразу на 1,41 рубль. Стоимость американской валюты продолжила рост.

Стоимость валют в России Московская биржа

Стоимость доллара в России Московская биржа

Курс евро также взлетел. Если в пятницу торги закрылись со стоимостью 80,73 руб./евро, то уже в понедельник к 9.40 утра по киевскому времени курс поднялся до 82,60 руб./евро.

Стоимость евро в России Московская биржа

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