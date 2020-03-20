Курс рубля в России продолжил падение: сколько стоит

Курс рубля в России не смог восстановиться после падения. В пятницу, 20 марта, доллар на открытии торгов на Мосбирже стоит 78,90 рублей, евро – 84,72 рубля.

Для сравнения – в конце декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. Об этом свидетельствуют данные о торгах. Это происходит на фоне обвала цен на нефть и эпидемии коронавируса.

Таким образом, российская валюта немного укрепилась по отношению к доллару (в конце торгов в четверг доллар продавали по 79,12 руб./$), но упала по отношению к евро (в четверг было 84,65 руб./евро).

Стоимость евро в России Московская биржа

К 10.00 по киевскому времени рубль укрепился до 78,05 руб./$. Евро стоит 84,7 руб./евро.

Позже рубль преодолел новую отметку. 10.30 доллар на бирже торгуется по 77,35 руб./$.

Напомним, российский рубль агентство Bloomberg признало второй самой нестабильной валютой в мире.

Курс валют в России

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