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20 марта • обновлено в 10:39
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/ Mакроэкономика

Курс рубля в России продолжил падение: сколько стоит

8.3т
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Курс рубля в России не смог восстановиться после падения. В пятницу, 20 марта, доллар на открытии торгов на Мосбирже стоит 78,90 рублей, евро – 84,72 рубля.

Для сравнения – в конце декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. Об этом свидетельствуют данные о торгах. Это происходит на фоне обвала цен на нефть и эпидемии коронавируса.

Таким образом, российская валюта немного укрепилась по отношению к доллару (в конце торгов в четверг доллар продавали по 79,12 руб./$), но упала по отношению к евро (в четверг было 84,65 руб./евро).

Стоимость евро в России

Стоимость евро в России

Московская биржа

К 10.00 по киевскому времени рубль укрепился до 78,05 руб./$. Евро стоит 84,7 руб./евро.

Позже рубль преодолел новую отметку. 10.30 доллар на бирже торгуется по 77,35 руб./$.

Напомним, российский рубль агентство Bloomberg признало второй самой нестабильной валютой в мире.

Курс валют в России

Курс валют в России

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Курс валют Кризис в России
Место
Россия
Теги
Новости России курс валют доллар рубль евро
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
через 40 минут после открытия биржи Рупь подорожал на целый рупь! Нефть подорожала на 11%. Биржи московские на 6% и 4%. И все это за 40 минут торгов!!!____
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1
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
через 40 минут после открытия биржи Рупь подорожал на целый рупь! Нефть подорожала на 11%. Биржи московские на 6% и 4%. И все это за 40 минут торгов!!!
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2
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росия банкрот! путин разорил россию
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Экономика Mакроэкономика

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