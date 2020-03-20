Курс рубля в России продолжил падение: сколько стоит

Курс рубля в России не смог восстановиться после падения. В пятницу, 20 марта, доллар на открытии торгов на Мосбирже стоит 78,90 рублей, евро – 84,72 рубля.
Для сравнения – в конце декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. Об этом свидетельствуют данные о торгах. Это происходит на фоне обвала цен на нефть и эпидемии коронавируса.
Таким образом, российская валюта немного укрепилась по отношению к доллару (в конце торгов в четверг доллар продавали по 79,12 руб./$), но упала по отношению к евро (в четверг было 84,65 руб./евро).
Стоимость евро в России
Московская биржа
К 10.00 по киевскому времени рубль укрепился до 78,05 руб./$. Евро стоит 84,7 руб./евро.
Позже рубль преодолел новую отметку. 10.30 доллар на бирже торгуется по 77,35 руб./$.
Напомним, российский рубль агентство Bloomberg признало второй самой нестабильной валютой в мире.
Курс валют в России
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
19 марта курс рубля обвалился ниже 81 руб./$. При этом стоимость евро превысила 89 рублей.
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