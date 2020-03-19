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19 марта • обновлено в 10:14
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Курс рубля в России перешагнул новую психологическую отметку: график

4.9т
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Курс рубля в России в четверг, 19 марта, обвалился ниже 81 руб./$. При этом стоимость евро превысила 89 рублей. Это худший показатель с 2016 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Накануне курс, падавший всю неделю, преодолел психологическую отметку в 80 руб./$, остановившись на 80,87 руб./$. Это происходит на фоне эпидемии коронавируса и катастрофического для России снижения цен на нефть.

Утром в четверг биржевой курс доллара в РФ взлетел до 81,81 рубля, а затем немного опустился.

Курс доллара в РФ 19 марта

Курс доллара в РФ 19 марта

Московская биржа

Курс рубля в России

Курс рубля в России

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Кризис в России
Место
Россия
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