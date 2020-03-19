Курс рубля в России перешагнул новую психологическую отметку: график

Курс рубля в России в четверг, 19 марта, обвалился ниже 81 руб./$. При этом стоимость евро превысила 89 рублей. Это худший показатель с 2016 года.
Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Накануне курс, падавший всю неделю, преодолел психологическую отметку в 80 руб./$, остановившись на 80,87 руб./$. Это происходит на фоне эпидемии коронавируса и катастрофического для России снижения цен на нефть.
Утром в четверг биржевой курс доллара в РФ взлетел до 81,81 рубля, а затем немного опустился.
Курс доллара в РФ 19 марта
Московская биржа
Курс рубля в России
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
Курс рубля в России 18 марта впервые с февраля 2016 года обвалился ниже 80 руб./$. Курс евро превысил 87 рублей/евро.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Кризис в России" на OBOZREVATEL.