Курс рубля в России пробил новый психологический уровень

В России рекордно укрепляется рубль. Курс доллара впервые с 10 марта 2020 года упал ниже 71 руб./$. Также заметно ослабло евро.

На Московской бирже доллар подешевел на 27 копеек, опустившись до 70,84 руб./$. Евро также пробило психологический уровень 78 руб./евро – его стоимость снизилась до 77,69 руб./евро (минус 33 копейки). Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 10:40 утра по киевскому времени.

Это происходит на фоне подорожания нефти и рекордных продаж валюты Центробанком РФ, который пытается закрыть дыру в бюджете, которая образовалась из-за нефтяной войны (убытки в $2,6 млрд в мае).

Курс валют в России на бирже

Курс валют в России на бирже

Официальный курс валют в России

На четверг, 21 мая, Центробанк РФ установил такой курс валют:

доллар – 72,33 рублей;

евро – 79,18 рублей.

Официальный курс валют в РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам марта и апреля из-за падения цен на нефть РФ потеряла более $1 млрд (около 77,8 млрд рублей). Чтобы покрыть недостатки в казне, в Минфин РФ решили на эту сумму с 7 апреля по 12 мая продавать доллары – на 3,5 млрд руб. каждый день.