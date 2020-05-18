Главная Новости
18 мая • обновлено в 12:00
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

Курс рубля в России преодолел психологическую отметку

7.3т
Читать материал на украинском

В России активно укрепляется рубль. На Московской бирже впервые за долгое время стоимость доллара упала ниже 73 руб./$.

По состоянию на 10:30 по киевскому времени доллар просел на 62 копейки – до 72,98 руб./$. Курс евро также преодолел психологическую отметку – он снизился до 78,97 руб./евро (минус 64 копейки). Об этом свидетельствуют данные торгов.

Это происходит на фоне подорожания нефти и рекордных продаж валюты Центробанком РФ, который пытается закрыть дыру в бюджете, которая образовалась из-за нефтяной войны (убытки в $2,6 млрд в мае).

Курс валют в России на бирже

Курс валют в России на бирже

Курс валют в России на бирже

Курс валют в России на бирже

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам марта и апреля из-за падения цен на нефть РФ потеряла более $1 млрд (около 77,8 млрд рублей). Чтобы покрыть недостатки в казне, в Минфин РФ решили на эту сумму с 7 апреля по 12 мая продавать доллары – на 3,5 млрд руб. каждый день.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Россия
Теги
Новости России евро доллар рубль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Экономика Mакроэкономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 616.

    Вылечились: 5276. Умерли: 535.

  • В мире заболели более 4,7 млн человек, погибли – более 313 тысяч.

  • В Испании рекордно упала смертность от коронавируса – самая низкая за 2 месяца.

  • Ученые назвали источником происхождения COVID-19 не рынок в Ухане, а человека.

  • Иммунолог предупредил Украину об инфекциях, страшнее коронавируса. Миру грозит новая пандемия.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги