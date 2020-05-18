Курс рубля в России преодолел психологическую отметку

В России активно укрепляется рубль. На Московской бирже впервые за долгое время стоимость доллара упала ниже 73 руб./$.

По состоянию на 10:30 по киевскому времени доллар просел на 62 копейки – до 72,98 руб./$. Курс евро также преодолел психологическую отметку – он снизился до 78,97 руб./евро (минус 64 копейки). Об этом свидетельствуют данные торгов.

Это происходит на фоне подорожания нефти и рекордных продаж валюты Центробанком РФ, который пытается закрыть дыру в бюджете, которая образовалась из-за нефтяной войны (убытки в $2,6 млрд в мае).

Курс валют в России на бирже

Курс валют в России на бирже

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам марта и апреля из-за падения цен на нефть РФ потеряла более $1 млрд (около 77,8 млрд рублей). Чтобы покрыть недостатки в казне, в Минфин РФ решили на эту сумму с 7 апреля по 12 мая продавать доллары – на 3,5 млрд руб. каждый день.

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