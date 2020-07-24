В России резко подорожал евро: сколько стоит валюта

Ярослав Маркин Mакроэкономика 11:35, 24.07.2020 Обновлено: 11:59, 24.07.2020

Стоимость евро на Московской бирже рекордно выросла и превысила отметку в 83 рубля.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 10:30 по киевскому времени цена евро достигла отметки 83,18 руб./евро. Рост за сутки составил 32 копейки.

Резкое подорожание европейской валюты началось в среду, 21 июля. Тогда стоимость евро составляла 80,9 руб. (на 2,28 руб. ниже, чем в пятницу).

Доллар на Мосбирже за последние сутки подорожал на 18 копеек – до 71,64 руб./$. Со среды его стоимость взлетела на 1,05 руб.

Курс доллара на Московской бирже
investing.com
Курс евро на Московской бирже
investing.com

Официальный курс валют

Центробанк России установил такой официальный курс валют на 24 июля:

  • доллар – 70,96 руб./$;

  • евро – 82,18 руб./евро.

Официальный курс рубля в России
cbr.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пандемия коронавируса и цены на нефть помешали экономике совершить рывок.

В Кремле начали прорабатывать идею страхования рисков от падения цен на нефть по мексиканскому примеру.

Комментировать
Экономика Mакроэкономика

Смотрите также

Суд отпустил Погребиского на поруки после инцидента с Волошиным: Порошенко выступил с речью

На Днепропетровщине простились с разведчиком, погибшим в засаде под Зайцевым

Полтавский "террорист" освободил заложника и сбежал

Кортеж Зеленского в Славянске попал на видео: полиция перекрыла движение

Источник в ВСУ объяснил казус со списками военных-участников Революции Достоинства