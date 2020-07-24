В России резко подорожал евро: сколько стоит валюта
Стоимость евро на Московской бирже рекордно выросла и превысила отметку в 83 рубля.
Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 10:30 по киевскому времени цена евро достигла отметки 83,18 руб./евро. Рост за сутки составил 32 копейки.
Резкое подорожание европейской валюты началось в среду, 21 июля. Тогда стоимость евро составляла 80,9 руб. (на 2,28 руб. ниже, чем в пятницу).
Доллар на Мосбирже за последние сутки подорожал на 18 копеек – до 71,64 руб./$. Со среды его стоимость взлетела на 1,05 руб.
Официальный курс валют
Центробанк России установил такой официальный курс валют на 24 июля:
доллар – 70,96 руб./$;
евро – 82,18 руб./евро.
Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пандемия коронавируса и цены на нефть помешали экономике совершить рывок.
В Кремле начали прорабатывать идею страхования рисков от падения цен на нефть по мексиканскому примеру.