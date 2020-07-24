В России резко подорожал евро: сколько стоит валюта

Стоимость евро на Московской бирже рекордно выросла и превысила отметку в 83 рубля.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 10:30 по киевскому времени цена евро достигла отметки 83,18 руб./евро. Рост за сутки составил 32 копейки.

Резкое подорожание европейской валюты началось в среду, 21 июля. Тогда стоимость евро составляла 80,9 руб. (на 2,28 руб. ниже, чем в пятницу).

Доллар на Мосбирже за последние сутки подорожал на 18 копеек – до 71,64 руб./$. Со среды его стоимость взлетела на 1,05 руб.

Курс доллара на Московской бирже investing.com

Курс евро на Московской бирже investing.com

Официальный курс валют

Центробанк России установил такой официальный курс валют на 24 июля:

доллар – 70,96 руб./$;

евро – 82,18 руб./евро.

Официальный курс рубля в России cbr.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пандемия коронавируса и цены на нефть помешали экономике совершить рывок.

В Кремле начали прорабатывать идею страхования рисков от падения цен на нефть по мексиканскому примеру.