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Курс рубля: в Америке готовят для России неприятный сюрприз

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Федеральная резервная система США готовится принять решение, от которого зависит будущее рубля. Если там не захотят менять учетную ставку, то российская валюта может пострадать.

Как сообщает gazeta.ru, с большой вероятностью ее могут снизить на 25 базисных пунктов до 2-2,25% (сейчас она составляет 2,5%). Издание пишет, что снижения учетной ставки требует как президент США Дональд Трамп, так и крупные биржевые игроки.

В 2018 года ФРС трижды повышала базовую учетную ставку, доведя ее в конечном итоге до 2,5%. Это, по мнению главы Белого дома, ослабило экономический рост. "Базовая процентная ставка ФРС слишком высока, а евро и другие валюты обесценены в отношении доллара, что вредит американской экономике", - неоднократно повторял Трамп.

Большинство экспертов, пишет gazeta.ru, считают, что ставку снизят. "Самым вероятным сценарием мы видим снижение ключевой ставки на 25 базовых пунктов", - говорит ведущий финансовый аналитик "Алор Брокер" Сергей Рапотьков.

По его словам, в таком случае наиболее вероятный курс рубля - 62,50-64 рублей за доллар.

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А вот если учетную ставку оставят без изменения, это "сломает" все расчеты биржевиков и ударит по рублю.

"Достаточно большое количество позиций по фьючерсам на биржах открыты с учетом прогноза на снижение ставки. Потому, если будет принято другое решение, это может привести к агрессивной переоценке своих портфелей спекулянтами и оказать существенное влияние на российский рынок. Это может подтолкнуть котировки вверх к 65 рублей за доллар", - говорит Рапотьков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России курс евро пробил отметку в 70 рублей, однако в ближайшее время стоимость европейской валюты может подскочить. Ключевую роль в нынешнем укреплении рубля сыграло решение Европейского центрального банка.

Ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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Тема
Курс валют
Место
Россия
Теги
рубль доллар
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