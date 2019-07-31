Курс рубля: в Америке готовят для России неприятный сюрприз

Федеральная резервная система США готовится принять решение, от которого зависит будущее рубля. Если там не захотят менять учетную ставку, то российская валюта может пострадать.

Как сообщает gazeta.ru, с большой вероятностью ее могут снизить на 25 базисных пунктов до 2-2,25% (сейчас она составляет 2,5%). Издание пишет, что снижения учетной ставки требует как президент США Дональд Трамп, так и крупные биржевые игроки.

В 2018 года ФРС трижды повышала базовую учетную ставку, доведя ее в конечном итоге до 2,5%. Это, по мнению главы Белого дома, ослабило экономический рост. "Базовая процентная ставка ФРС слишком высока, а евро и другие валюты обесценены в отношении доллара, что вредит американской экономике", - неоднократно повторял Трамп.

Большинство экспертов, пишет gazeta.ru, считают, что ставку снизят. "Самым вероятным сценарием мы видим снижение ключевой ставки на 25 базовых пунктов", - говорит ведущий финансовый аналитик "Алор Брокер" Сергей Рапотьков.

По его словам, в таком случае наиболее вероятный курс рубля - 62,50-64 рублей за доллар.

Рубль

А вот если учетную ставку оставят без изменения, это "сломает" все расчеты биржевиков и ударит по рублю.

"Достаточно большое количество позиций по фьючерсам на биржах открыты с учетом прогноза на снижение ставки. Потому, если будет принято другое решение, это может привести к агрессивной переоценке своих портфелей спекулянтами и оказать существенное влияние на российский рынок. Это может подтолкнуть котировки вверх к 65 рублей за доллар", - говорит Рапотьков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России курс евро пробил отметку в 70 рублей, однако в ближайшее время стоимость европейской валюты может подскочить. Ключевую роль в нынешнем укреплении рубля сыграло решение Европейского центрального банка.

Ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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