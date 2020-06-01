Курс рубля пробил новую психологическую отметку

В России рекордно укрепился рубль после заявления президента США Дональда Трампа по Китаю и Гонконгу. Курс доллара впервые с начала нефтяной войны в марте упал ниже 70 руб./$.

На Московской бирже в понедельник, 1 июня, доллар подешевел почти на 40 копеек, опустившись до 69,76 руб./$. Евро также пробило психологический уровень 78 руб./евро – его стоимость снизилась до 77,63 руб./евро (минус 29 копеек). Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 11:20 утра по киевскому времени.

Это происходит на фоне резкого подорожания нефти по итогам мая и рекордных продаж валюты Центробанком РФ, который пытается закрыть дыру в бюджете, которая образовалась из-за нефтяной войны (убытки в $2,6 млрд в мае).

Курс валют в России

Курс валют в России

Как Трамп помог рублю

Укрепление рубля аналитики объяснили заявлением Трампа по Китаю и Гонконгу, сообщил "Эксперт".

"Американский лидер обвинил Китай в "краже" сотен миллиардов долларов и нарушении договоренностей по Гонконгу. Но при этом президент США не объявил ни о новых пошлинах, ни о каких-либо жёстких санкциях. Любопытно, что мировые цены на нефть пошли вверх ещё до выступления главы Белого дома. Это стало реакцией на новость от Bloomberg, который со ссылкой на надёжные источники сообщил, что Трамп не собирается пока разрывать торговую сделку в Пекином, заключенную ещё в январе", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара на 1 июня установлен на отметке 26,86 грн/$. Американская валюта подешевела на 4 копейки за сутки. В последнее время гривня продолжила укрепляться по отношению к доллару.

Экономика России из-за коронакризиса и обвала цен на нефть в апреле 2020 года упала на 12%.

В правительстве России собираются закрывать дыры в бюджете за счет продажи населению "народных" облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их аналогов в регионах.