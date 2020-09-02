Курс рубля обвалился после новости об отравления Навального веществом из группы "Новичок"

Ярослав Маркин Mакроэкономика 18:20, 2.09.2020 Обновлено: 18:21, 2.09.2020

Курс рубля в России обвалился после того, как военные токсикологи Германии установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

Курс доллара на Московской бирже взлетел почти на 2 рубля – до 75,54 руб./$. Стоимость евро поднялась на 1,79 руб. – до 89,46 руб./евро. Российская валюта продолжает ослабевать.

Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на18:05 по киевскому времени.

Стоимость евро на Московской бирже.
investing.com
Стоимость доллара на Московской бирже.
investing.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября военные токсикологи Бундесвера установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

Комментировать
Экономика Mакроэкономика

Смотрите также

Бессмертный: реинтеграция Донбасса невозможна, прогибаться перед Путиным опасно

Тимошенко впервые прокомментировала свое состояние из-за СOVID-19

Полиция поймала мужчину с гранатой возле Офиса президента

Умер звезда сериала "Воронины" Борис Клюев

В Одессе русский язык лишили статуса регионального: что означает это решение