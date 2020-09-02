Курс рубля обвалился после новости об отравления Навального веществом из группы 'Новичок'

Курс рубля упал из-за новости об отравлении Навального.
Курс рубля в России обвалился после того, как военные токсикологи Германии установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
Курс доллара на Московской бирже взлетел почти на 2 рубля – до 75,54 руб./$. Стоимость евро поднялась на 1,79 руб. – до 89,46 руб./евро. Российская валюта продолжает ослабевать.
Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на18:05 по киевскому времени.
Стоимость евро на Московской бирже. investing.com
Стоимость доллара на Московской бирже. investing.com
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября военные токсикологи Бундесвера установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
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