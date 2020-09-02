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Курс рубля обвалился после новости об отравления Навального веществом из группы "Новичок"

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Mакроэкономика
2,9 т.
Курс рубля обвалился после новости об отравления Навального веществом из группы 'Новичок'

Курс рубля упал из-за новости об отравлении Навального.

Курс рубля в России обвалился после того, как военные токсикологи Германии установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

Курс доллара на Московской бирже взлетел почти на 2 рубля – до 75,54 руб./$. Стоимость евро поднялась на 1,79 руб. – до 89,46 руб./евро. Российская валюта продолжает ослабевать.

Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на18:05 по киевскому времени.

Стоимость евро на Московской бирже.

Стоимость евро на Московской бирже. investing.com

Стоимость доллара на Московской бирже.

Стоимость доллара на Московской бирже. investing.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября военные токсикологи Бундесвера установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

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РоссияКурс валютевродолларрубльАлексей Навальный
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